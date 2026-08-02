Velocidad sin precisión: Flick espera al verdadero Adeyemi

El alemán Karim Adeyemi hizo su debut con la camiseta del Barcelona ante el Birmingham, mostrando sus arrancadas y sus primeros pases en profundidad, aunque en sus primeros 45 minutos ofreció más destellos fugaces que cualquier otra cosa.

Según el diario español As, en el jugador se notó la falta de entrenamientos, y el cansancio quizá afectó también al acierto en la toma de decisiones; en algunas transiciones eligió el pase equivocado, o aceleró el juego cuando la jugada exigía pausa, o tuvo dificultades para definir.

Adeyemi necesita más tiempo, pero Hansi Flick ya le ha marcado las tareas, y declaró: "Tiene mucho más potencial del que mostró. Y en los entrenamientos he visto a un Karim mejor".

El debut de Adeyemi fue más una declaración de intenciones que una confirmación de sus cualidades, pues demostró tener la velocidad y la personalidad para pedir el balón y el deseo de marcar la diferencia, aunque estuvo impreciso y precipitado.

Esto no es algo que preocupe demasiado a Flick en esta fase de la pretemporada, ya que el jugador lleva entrenando solo desde hace poco tiempo, pero al técnico alemán no le cabe ninguna duda sobre todo lo que la estrella alemana aportará al equipo en cuanto a profundidad, intensidad, competencia y capacidad para marcar la diferencia por las bandas.

El verdadero nivel de Adeyemi todavía está por aparecer, pero Flick, previéndolo, ya le ha señalado al jugador aquello en lo que debe trabajar tras su primera participación.