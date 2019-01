Varela, sobre naturalizados: "No por algunos goles tienes que ser convocado a Selección"

El director deportivo de Chivas habló sobre los naturalizados que aspiran ser llamados por Gerardo Martino.

Por Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

Para Mariano Varela, director deportivo de Chivas, la cuota goleadora no debe ser motivo principal para que un jugador no nacido en México tenga oportunidad de ser llamado a Selección Mexicana.

En medio de la ola de extranjeros que han levantado la mano para ser considerados por Gerardo Martino para el proceso del Tri rumbo al Mundial de Qatar 2022, el dirigente del Rebaño destacó el caso de Antonio Naelson ‘Sinha’, quien cumplió para ser llamado por Ricardo Antonio La Volpe, disputando Copa Confederaciones y el Mundial de Alemania 2006.

“No quiero bloquear a los naturalizados, tiene que ser muy diferente a lo que tenemos, no quiero decir nombres. Con todo respeto, no porque hagas algunos goles ya tienes derecho a ser convocado a selección nacional, tienen un proceso. Te hablo de casos como el de (Antonio Naelson) Sinha, nadie lo discutía, era un tipo fuera de serie”, dijo, luego de la visita de Martino al entrenamiento de Chivas..

Varela señaló a Alan Pulido y Alexis Vega como prospectos para el Tri del Tata, aunque hizo un llamado a los nacidos en México. “Tienen que levantar la voz, hay jugadores importantes. El caso de Alan Pulido que anda muy bien, en gran momento; el caso de Alexis Vega que a pesar de que es jugador 97 viene de jugar con Toluca, con esa cantidad de extranjeros, aquí ha hecho una conexión importante con la afición y con Pulido. Tiene que ser alguien diferente, hoy por hoy nuestros delanteros están en buen momento, ya será decisión del Tata”.

En los últimos días, Rogelio Funes Mori de Rayados de Monterrey y Leonardo Ramos de Lobos BUAP han sido hombres que han manifestado intención de representar a México.