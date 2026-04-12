Van Dijk advierte a la directiva del Liverpool sobre la crisis de entradas

Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, considera legítimo el derecho de los aficionados a protestar por la subida del precio de las entradas y pide a la directiva que busque una solución a esta crisis, que, en su opinión, «no beneficia a nadie».

El club anunció hace poco una subida de precios para las tres próximas temporadas, lo que desencadenó la ira de las peñas. Estas organizaron una protesta el sábado contra el Fulham y desplegaron una pancarta en las gradas de Anfield.

Tras el encuentro, el capitán holandés envió un mensaje contundente al club. Van Dijk declaró, según ESPN: «Los aficionados son el corazón y el alma del club. Si creen que algo va mal, protestar es su derecho. Espero que lleguen a un acuerdo con el club; esto supera mi papel como capitán».

Y añadió: «Nuestra afición es el club. Es clave resolver esto, no ayuda a nadie».

Por otro lado, Van Dijk confía en que el joven Rio Nsue esté a la altura si es titular contra el París Saint-Germain.

Su debut fue un impulso para el Liverpool y Van Dijk confía en que puede marcar la diferencia si se le da la oportunidad: «Lo afrontará con calma y confianza».

“Es un chico humilde que trabaja duro y escucha; quiere mejorar y tiene grandes sueños. Depende de él y de su entorno mantener esa actitud. No me preocupa que cambie”.

Y concluyó: «El entrenador decidirá la alineación y el plan para el martes. Sea titular o no, todos deben sentirse parte de algo especial. Eso necesitamos para intentar derrotar al París Saint-Germain».



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