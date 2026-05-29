Van der Vaart pilló a Koeman en una «mentira» sobre el plan para el Mundial

Rafael van der Vaart duda de las declaraciones de Ronald Koeman. El seleccionador anunció esta semana que, durante el Mundial, se aislará de todos los medios, incluso de las redes sociales.

Koeman anunció el miércoles, en rueda de prensa, que ignorará a los medios neerlandeses durante la fase final en Estados Unidos, Canadá y México. El seleccionador rechaza que un boicot total sea exagerado: «Debería distinguir quién dice algo sensato y quién no, o empezar a escuchar a los exjugadores».

Van der Vaart califica esas declaraciones de «tonterías» en el pódcast Wes & Raf: «Él lo oye todo. Y, si no, se lo cuenta su jefe de prensa».

El jefe de prensa de la selección, Samuël Sanches, influye en esa postura y le recordó a Koeman las estrictas normas de la NBA.

Cuando llegan a los play-offs, los jugadores de baloncesto se desconectan de las redes, y yo podría aplicar algo similar con la selección”, explica Koeman. “Quizá, aunque será muy difícil.

«Estás en una burbuja, totalmente centrado en el rendimiento. Lo que viene de fuera distrae y resta energía», explicó el miércoles en la rueda de prensa sobre la convocatoria para el Mundial.