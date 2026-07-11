Van Bronckhorst elogia el «gran talento» del Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst elogió a Shaqueel van Persie. El joven delantero marcó el sábado el 1-1 contra el Club Brugge tras salir como suplente, y el Feyenoord ganó 3-1 el amistoso.

«Muy bien. Es uno de los mayores talentos con los que contamos en este momento», declaró el satisfecho entrenador del Feyenoord en la rueda de prensa tras la victoria en el partido amistoso.

«Al final de la temporada pasada apenas jugó por lesión, lo tuvimos en cuenta en su preparación y hoy completó treinta minutos», añadió sobre el hijo de Robin van Persie.

Y añade: «Debe fortalecerse en los entrenamientos y en los partidos que juegue. Todos vemos que Shaqueel tiene grandes cualidades».

El joven de 19 años marcó de cabeza tras un córner, deleitando a la afición en De Kuip, y la próxima temporada competirá con Ayase Ueda, Casper Tengstedt y Nacho Ferri.

Van Bronckhorst también habló de Calvin Stengs: el centrocampista y extremo tendrá minutos en la pretemporada, aunque aún debe convencer al técnico de sus cualidades.

«Es un jugador con muchas cualidades. El año pasado tuvo una temporada marcada por numerosas lesiones, por lo que pudo disputar pocos minutos. Tengo una plantilla amplia, así que es importante que todos jueguen y recuperen el ritmo de competición», concluye el técnico.

«Ahora tengo unos cuarenta jugadores y debemos reducir la plantilla; aun así, la energía que muestra Calvin es muy positiva», concluye un satisfecho Van Bronckhorst.