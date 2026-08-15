El PSV logró este sábado por la noche su primera victoria de la temporada en la Eredivisie VriendenLoterij. El equipo de Peter Bosz se impuso a domicilio al Excelsior por 1-2. Ruben van Bommel firmó muy pronto el gol inicial, antes de que Casper Widell igualara tras el descanso. El PSV respondió de inmediato por medio de Ricardo Pepi y así se resarció del falso arranque ante el Fortuna Sittard (2-2) de la semana pasada.

Bosz apostó, entre otros, por Sergiño Dest y Joey Veerman, que regresaron al once inicial. Kodai Sano hizo su debut oficial con el PSV tras el descanso al entrar como suplente. En el Excelsior faltó el capitán Noah Naujoks por una lesión leve y Widell comenzó con el brazalete en el brazo.

El Excelsior empezó con intensidad y fue peligroso de inmediato en campo del PSV, pero a los cinco minutos el balón acabó en la red en el otro lado. Veerman habilitó a Wanner con un pase filtrado perfecto, tras lo cual el alemán se topó con el guardameta Stijn van Gassel y Van Bommel mandó con precisión el rechace al fondo de la red: 0-1.

El conjunto local no se dejó afectar por esa desventaja temprana y poco después tuvo una ocasión por medio de David Garden y Nika Yegoian. Después, el número de oportunidades bajó considerablemente y durante mucho tiempo pasó poco en ambas áreas. En el minuto 36, el PSV volvió a rozar el segundo, pero Van Gassel evitó con una gran intervención un potente cabezazo de Perisic.

Así, el PSV se marchó al descanso con una ventaja mínima y poco después de la reanudación tuvo una gran ocasión para ampliar distancias. Dest dejó atrás a su rival con velocidad y se plantó solo ante Van Gassel, pero el guardameta evitó el 0-2. En esa jugada, Pepi habría preferido que Dest le hubiera pasado el balón.

Un minuto después, el Excelsior sí golpeó en la otra portería. Yegoian puso el balón al área y Widell cabeceó el 1-1 al fondo de la red en el minuto 54. La alegría del conjunto local duró poco, porque apenas dos minutos después Pepi volvió a adelantar al PSV al empujar a gol desde cerca tras un magnífico centro de Dest.

Bosz dio entrada después al debutante Sano y a Amir Bouhamdi por Wanner y Van Bommel. El PSV tuvo luego ocasiones para sentenciar el partido, pero no lo consiguió. Sano dispuso de la oportunidad más clara en el minuto 76, cuando se plantó solo ante Van Gassel, pero el portero del Excelsior salvó con la pierna estirada.

El 1-2 se mantuvo así en el marcador y dio al PSV, tras el anterior empate 2-2 ante el Fortuna Sittard, su primera victoria liguera de la temporada. El Excelsior se queda con tres puntos después de dos jornadas.