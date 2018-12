Valverde: "Ya no sé qué decir de Messi"

El 'txingurri' enmudece al ser preguntado por el enésimo recital de Messi y confiesa que "no soy partidario de la defensa de tres".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en la sala de prensa del Ciutat de València después de la victoria por 0 a 5 ante el Levante gracias a un hat-trick de Leo Messi y a los goles de Luis Suárez y Gerard Piqué tras incluir a última hora en el once a Thomas Vermaelen por unas molestias en la rodilla izquierda de Nélson Semedo.

Messi. "No sé... es la pregunta más repetida y ya no sé qué decir, me encantaría que se me ocurriera algo cada día, nos hace jugar, da asistencias, aclara el juegol, mete asistencias y tenemos la suerte de que está en nuestro equipo, hay que disfrutarlo".

Luis Suárez. "Está perfectamente, ya lo demostró ante el Espanyol, desde hace unos meses tenemos que ir con cuidado con él pero su rendimiento está ahí, salta a la vista".

Defensa de tres. "Ha estado condicionada absolutamente, es una solución que había manejado cuando hubo lesiones de Sergi Roberto y sabía que en esta posición de lateral derecho tenemos un comodín a menos que recicláramos a Rakitic o a Arturo, pero opté por la defensa de tres, lo cual significaba reestructurar al equipo pero nos cuadraba por cómo jugaban ellos, la baja de Nélson fue esta mañana y nos ha costado porque nos apretaron fuertes, aquí nos metieron cinco y tuvimos que controlar sus contrataques con la posición de Dembélé, nos costó porque no tenemos ajustados los mecanismos pero poco a poco nos hicimos con el control del juego en el segundo tiempo".

Réplica. "Hay muchos equipos que lo hacen e intentas igualar, parece todo más simétrico pero no es tan sencillo, no me gusta mucho hacerlo porque prefiero dar confianza a lo que practicamos y luego hay que ver quién domina el juego, hay que tener en cuenta que tienes que dejar gente dispuesta en las vigilancias porque el Levante tiene jugadores como Morales, que es una pasada".

Antes, el técnico del Barcelona había comparecido en Movistar y repasó más cuestiones:

Levante. "Ellos han empezado muy fuertes como imaginábamos. Cambiamos el esquema del equipo por el dibujo, porque teníamos muchas bajas e improvisamos defensa de tres. Es verdad que nos han apretado y hemos tenido problemas porque el Levante es un buen equipo. Luego hemos marcado nos hemos puesto delante y hemos solucionado".

Satisfacción. "Me voy contento de aquí, el año pasado nos metieron cinco, era un partido que teníamos marcado en rojo por lo que pasó el año pasado".

Por otra parte, también compareció Guillermo Amor en Movistar nada más acabar el partido: “Messi hace lo que hacía cuando tenía 13 años. Ahora lo hace con jugadores profesionales y lo seguirá haciendo. Lo hace y lo mejora. No creo que Messi se pique con Pelé. Juega así porque es el mejor, porque es lo que sabe hacer, porque nunca se relaja y nunca se conforma con lo que hace, sino que intenta siempre mejorar. Es el mejor y punto”.