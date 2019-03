Valverde: "Todos tenemos suerte de coincidir con Messi"

El rosarino, que había elogiado el planteamiento del entrenador, recibe un baño de elogios de parte del 'txingurri': "con él todo es más fácil".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras derrotar al en el Benito Villamarín, un partido que mantiene al en lo alto de la Liga y le permite ampliar su ventaja con respecto al , segundo clasificado, hasta los diez puntos.

Elogios de Messi. "Cuando cambias alguna cosa en un partido siempre piensas que es para mejorar y poder ganar, hoy lo hicimos y ganamos y parece que puede deberse a eso pero es por el esfuerzo de los jugadores y porque Messi ha metido tres golazos, cuando haces una modificación y juega él es más fácil, ver la ovación ha sido una maravilla".

Messi en el Villamarín. "No sé si es su mejor partido, diría que sí porque no me acuerdo de las demás, recuerdo un gol que nos hizo contra el Athletic pero le hemos visto hacer goles de todas las facturas y tenemos suerte de verle en la época en la que está en activo y así se lo ha reconocido el público".

Ovación a Messi. "Es algo significativo, es un reconocimiento a él; al final, el público rival también sufre en cierta medida su juego pero es un reconocimiento por el jugador que es, por disfrutar de él aunque sea en el equipo conrario".

Liga más cerca. "Decíamos que era un partido vital después de que el Atlético perdiera ayer y aunque quedan treinta puntos y tenemos que ser prudentes, hemos dado un paso importante, cerramos este tramo de partidos tan intensos, ahora viene el parón y luego nos jugaremos las competiciones que nos quedan, cada vez que pasa un partido queda menos".

Triplete. "Cada uno puede pensar lo que quiera pero como no tenemos ningún título no podemos pensar en el triplete, intentaremos ganar la Liga y luego la Copa y la Champions pero no tenemos nada de momento, tenemos que ser prudentes y seguir apretando".

Superioridad. "Sabíamos que iban a tirar una presión muy alta como hicieron en nuestro estadio y el año pasado, no querían que tuviéramos la posesión, pero nosotros también queríamos apretarles y no nos importaba que nos vinieran un poco, la cuestión es que nos cogieran de una manera descontrolada, ya nos pasó en la ida, y en el primer tiempo estuvieron bien por momentos pero cada vez que pasábamos de mediocampo creábamos peligro".

Charla en el descanso. "En el primer tiempo ellos estuvieron más frescos pero para mantener la presión alta durante todo el partido hay que correr mucho y nosotros teníamos claro que queríamos incorporarnos al espacio, teníamos que aprovechar sus espacios".

Lesión de Luis Suárez. "Tiene un fuerte esguince, veremos qué dicen los médicos".