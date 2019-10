Valverde: "Quiero el Clásico en el Camp Nou"

El 'txingurri' pide jugar en casa "por respeto a los aficionados" y se muestra "convencido de que nuestro público responderá bien".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de visitar al , un partido al que el equipo viajará con un día de antelación para evitar posibles retrasos en previsión de la huelga general convocada en Catalunya el próximo viernes.

Fecha del Clásico. "Hay muchos comentarios alrededor de este partido, es cierto que hubo el planteamiento de cambiar el orden y nosotros no lo terminamos de ver, ya viajamos antes en esta jornada, después vamos a Praga y regresamos el miércoles, pero no solo por eso, hay que respetar a nuestros aficionados y lo normal es jugar en nuestro campo pero se están adelantando cosas, quedan días y esta semana está siendo extraña en pero confiamos en jugar en nuestro estadio".

El 1-O se jugó. "Quedan nueve días y se está hablando demasiado del partido con tanto margen y es cierto que el 1 de octubre jugamos en nuestro estadio y luego lo hicimos en el Wanda, todo el mundo preveía un partido dramático y la gente estuvo junta y expresándose sin ningún problema, esperamos que ocurra lo mismo aquí, creo que hay margen; si el partido fuera mañana o pasado, bueno, pero quedan nueve días".

¿Suspender el Clásico? "Lo veo como una oportunidad para mucha gente de aquí, nuestros aficionados y agentes de la sociedad, enseñe que estas imágenes no se trasladarán al partido, que respetamos al contrario y al rival, que dentro de unas normas de civismo puede funcionar y es un partido importante en el que se pueden eliminar todos estos algoreros, ambos aficionados querrán ganar de una forma natural".

Convencer a Rubiales. "Le diría que estaba programado jugar ahí y no tengo dudas de que nuestro público responderá bien y se jugará sin ningún problema, respetando a todos, pero no sé la decisión que tomará la RFEF, ellos tomarán la decisión y haremos lo que toque".

Adulterar la competición. "No lo sé, esperemos a ver qué ocurre, el año pasado estuvimos hablando no sé cuanto tiempo de un hipotético partido en Miami y al final nunca jugamos, algún día se jugará, digo yo".

¿A quién beneficia? "No lo sé, vamos a esperar a ver, vendremos de jugar un miércoles y ellos un martes, si los dos jugamos partidos importantes fuera pudiera parecer que salimos beneficiados pero un día más o menos no tiene importancia, son partidos tan fuertes y esperados por los jugadores que todos están predispuestos, a pesar de estos tres días yo quiero jugar en nuestro campo".

¿Plan de viajes trastocado? "Hemos tomado esta decisión porque mañana podemos prever que haya carreteras ocupadas por gente, hay marchas programadas y puede que no podamos ni viajar por carretera, jugamos el sábado a la una y hemos pensado que esto era lo mejor".

Cómo ve los incidentes. "No se corresponde con lo que conocemos de Catalunya, estos disturbios salen de lo habitual, pero todos nos reconocemos en el hecho de que queremos que haya libertad de expresión y cada uno tiene sus propias ideas y los políticos tienen que hacer su trabajo".

Sentencia de los presos. "El club hizo un comunicado en el que estamos representados todos y estoy aquí por ser el entrenador del Barcelona, sino nadie me preguntaría nada, respondo ante mi club y me adhiero a su versión".

Catalunya, ¿como Euskadi? "No quiero ahondar en eso porque no es una entrevista, es una rueda de prensa para un partido del Barcelona y represento a mucha gente, una cosa pasó en un momento y ahora está pasando otra cosa, creo que desde la política se deben buscar puntos de entendimiento pero evidentemente hay cosas que no son agradables de ver, esperemos que sea algo puntual y todos demos un paso adelante".

Factores. "El que más me preocupa es el Eibar, jugar a la una no tanto, en también jugamos a las cuatro y ganamos, no es ninguna excusa; el tema del viaje nos permitirá estar más tiempo juntos y la semana que viene iremos a Praga, el partido es importante porque no estamos por delante en la clasificación y necesitamos recuperar puntos".

Messi. "Está en proceso, ya jugó noventa minutos e hizo gol y eso tranquiliza siempre a los delanteros pero es un jugador que tiene que ir poco a poco y buscando su mejor momento, esperamos que con lo que viene pueda aportar más cosas".

Umtiti. "Está entrenando con normalidad desde el principio de la semana, ayer fue el segundo día consecutivo que hizo todo el entrenamiento y creemos que está a punto de recibir el alta, veremos tras el entrenamiento".

Alba. "Creo que está preparado para poder empezar o por lo menos jugar, el otro día era algo pronto y pensé que si jugaba iba a ser un cambio seguro y por eso lo mantuve en el banquillo, ha sobrepasado con creces los plazos de recuperación".

Dembélé. "Sí he hablado con él, le pregunté qué le había dicho y hay una diferencia con lo que pone el acta y lo que le dijo, hay momentos en los que un jugador puede perder la cabeza pero no creo que fuera el caso, hay veces que el árbitro expulsa por poca cosa y en otras no por decir barbaridades, esta vez ha ido así pero no creo que pase muchas más veces".

Arturo Vidal. "Cada seleccionador decide por si mismo en función de cómo van los partidos, un partido empieza de una manera pero no sabes cómo termina, sé que hubo muchos cambios pero no creo que pueda influirnos en ningún sentido".

Todibo. "Es un jugador joven, tiene un gran futuro, grandes cualidades físicas que nos pueden ayudar en el presente y en el futuro, ya está jugando y lo hizo a buen nivel, es difícil jugar en el Barcelona pero está aprendiendo rápido".

Forma. "Hemos tenido un momento difícil pero hemos sabido reaccionar, a lo largo de la temporada siempre hay rachas en las que que las cosas no van tan bien y rehacerse es algo muy importante, es lo que hemos hecho en los últimos años y hay que ver cómo nos va, no somos primeros porque hemos fallado en algunos partidos".

Eibar. "Son muy intensos en la presión, complican la vida a cualquier equipo, y a pesar de saber cómo aprietan y cómo se colocan para apretar llega el momento de partido y muchas veces lo consiguen. Son un equipo que juega con riesgo pero que lo tiene controlado y lo hacen bien, es muy difícil sobrepasar estas líneas por la actitud de todo el equipo".

Mendilibar. "El Eibar está hecho a su imagen y semejanza, tiene la presión alta como bandera y lo lleva hasta el final, lo hace siempre ante todos los equipos, eso y su espíritu es lo que más me gusta".