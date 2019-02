Valverde: "No tomaremos riesgos con Messi"

El técnico del Barcelona se mantiene precavido en cuanto al estado de su estrella pero advierte: "si está bien, jugará".

RUEDA DE PRENSA

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, compareció en la rueda de prensa previa a la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid, un partido que se disputará en el Camp Nou y que tiene en vilo a las dos aficiones, pendientes de las recuperaciones de Leo Messi y Ousmane Dembélé, que apuran sus opciones para entrar en la lista de convocados para el segundo Clásico de la temporada.

Messi. "Todavía no le he visto por lo que estas preguntas quedarán sin respuesta, vamos a ver cómo está en el entrenamiento".

Messi y el favoritismo. "La preparación no cambia con o sin él, en una semifinal así no hay favorito, es una eliminatoria abierta, tenemos al mejor jugador del mundo pero también ellos tienen a algunos de los mejores, si Leo está jugará".

Especular con Messi. "Con él pasa exactamente lo mismo que con los demás, a veces hemos esperado hasta el último momento y puede que con él también lo hagamos".

Intenciones Messi. "Lo más importante es que el jugador diga que está listo, por mucho que los médicos digan que no hay lesión si el jugador no se ve, hay que descartarlo, si dice que está bien es cuando hablas con los médicos en cuanto al riesgo de lesiones, la decisión la tienes que tomar tú tras hablar con el jugador y los médicos analizando pros y contras".

Messi y la batalla psicológica. "No lo sé, deberían valorarlo los contrarios, si está en condiciones entrará en la lista pero si no lo está no entrará, en cuanto al efecto que pueda tener no soy quién para responderlo, es una pregunta para los rivales pero todo el mundo sabe quién es Leo".

Planteamiento con o sin Messi. "No cambiaremos mucho, generalmente jugamos siempre de una forma parecida, como ya hicimos, intentaremos dominar el juego y marcar goles, como siempre".

Luis Suárez sin Messi. "Es un seguro y conecta muy bien con Leo y eso es algo que nosotros aprovechamos, si uno u otro no juega hay otros mecanismos y deberán coordinarse con otros jugadores, estas pequeñas sociedades son las que hacen que el equipo funcione".

Riesgos. "No soy muy partidario de tomar riesgos cuando hay muchos partidos por delante, si la Liga terminara mañana o pasado sería otra cuestión, pero arriesgarnos a una lesión de cualquier jugador no me hace ser muy partidario de eso".

Desgaste calendario. "En estas fechas el calendario se complica mucho y más en esta semifinal con un nivel tan alto, está claro que tenemos que hilar fino pero estamos en una fase decisiva y tendremos que tirar de todos nuestros jugadores, ya veremos si hacemos mañana cambios o los hacemos el domingo pero la semana que viene no tenemos partido entre semana".

Quejas Real Madrid. "El calendario es apretado para todos, algunas veces te toca a ti descansar más, a nosotros nos tocó contra el Sevilla descansar menos días que el rival, algún día somos beneficiados y otro, perjudicados, no es nada raro y nos pasa a todos".

VAR. "No me preocupa en absoluto, la polémica en el fútbol siempre va a estar y cada semana hay alguien que se queja de algo, a veces somos nosotros y a veces son otros, pero no creo que tenga importancia".

Goleada en el Camp Nou. "A la hora de prepararnos tienes la referencia de cómo se han comportado los jugadores en un partido determinado pero este es un partido en el que el estado de ánimo cuenta mucho y el Real Madrid suele hacer buenos partidos en el Camp Nou, ahora están mejor que cuando vinieron en la Liga y esperamos su mejor versión".

Momento del Barcelona. "Tal y como se nos analizan los partidos a Real Madrid y Barcelona parece que un mal resultado te desequilibra y cuando consigues buenos resultados parece que estés en la gloria, pero llegamos los dos equipos en un buen momento y por lo tanto la eliminatoria tiene un aliciente incluso mayor".

Arthur Melo. "Los jugadores marcan el estilo, independientemente de que nosotros lo tengamos ya marcado por el tiempo, es un jugador muy seguro con el balón que siempre lo quiere y siempre lo administra bien, cada día está más metido en el juego vertical que pedimos, ha encajado muy bien en la filosofía de juego del equipo pero pensamos que todavía puede hacer más".

Arturo Vidal. "Tener experiencia siempre es un punto para determinados momentos, como puede serlo la juventud para otras cosas, valoro mucho el global del equipo para atacar y defender bien, Arturo siempre nos da cosas ya sea como titular o saliendo desde el banquillo".

Coutinho. "Es un mediapunta que puede jugar en ataque o en mediocampo, desde el costado puede descolgarse a zonas interiores y allí se mueve bien, es versátil y puede jugar en varias posiciones".

Dembélé. "Ayer hizo algo aparte, no con el grupo, y hoy debe probarse con el resto, en función de las sensaciones que tenga pueda estar disponible, nuestra idea era incorporarle a lo largo de esta semana y estamos cumpliendo los plazos".

Umtiti. "Estamos esperando a ver cuándo se puede incorporar".

El artículo sigue a continuación

Cillessen. "Estaba mal cuando se lesionó, vamos a ser sinceros, tenía mucha ilusión en esta semifinal y no podrá jugar, con el tiempo se le ha ido pasando y está más tranquilo, tiene recuperarse porque es importante para nosotros, es una pena que no juegue por el nivel que estaba demostrando, fue un golpe de mala suerte".

Vinicius. "Tiene desparpajo y rapidez, es joven y se atreve contra el rival, está haciendo cosas importantes en el Real Madrid".

Reto en Copa. "Vamos a jugar el Clásico dos veces, es un partido especial, una semifinal y un rival importante, ello hace que tenga mayores alicientes alcanzar la final, e imagino que lo mismo será para ellos".