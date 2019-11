Valverde, crítico: "No hicimos demasiado"

El 'txingurri' se muestra molesto con la falta de juego de su equipo, recuerda que "hay que seguir" e insiste en que Dembélé fue decisión técnica.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa después de la derrota del por 3 a 2 a domicilio del .

Valoración. "Ellos tuvieron acierto, parecía que lo teníamos controlado y no era así. En el segundo tiempo no dominamos el juego ni les hicimos peligro pero nos hicieron dos jugadas y nos remontaran, el tercer gol nos hizo daño, igual que el gol que nos anularon. Hay que aceptarlo y poner en el debe que nosotros tampoco hicimos demasiado".

Ritmo. "Nuestra intención fue marcar el segundo gol pero no generamos suficiente juego de ataque, me fijo más en la sensación del segundo tiempo, cuando nos faltó juego a pesar de tener la estructura para llegar arriba con mayor claridad, el partido estaba inestable porque el marcador era corto y no podíamos pensar que el partido estaba cerrado".

Sensaciones. "Hemos perdido y tenemos que seguir adelante".

Dembélé. "Se quedó fuera por decisión técnica, opté por repetir con los delanteros del otro día y hay más partidos por delante".

Preocupación a domicilio. "No estamos haciendo la misma temporada en casa que fuera pero después de los primeros partidos que no podíamos ganar lo logramos, tenemos que continuar después de perder un partido y ya está, tenemos que analizarlo y preguntarnos por qué, las críticas siempre son muy fuertes y tendremos que reaccionar, no es diferente de otras ocasiones".