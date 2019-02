Valverde, irónico: "Nos estamos reservando"

El técnico bromea para recordar que "seguimos creando ocasiones" mientras defiende a Luis Suárez: "meterá goles como ha hecho siempre".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de la visita del Barcelona al Sánchez Pizjuán del sábado en el que será el quinto partido ante el Sevilla esta temporada tras la Supercopa de España, la Liga y la Copa del Rey.

Luis Suárez. "Está bien, la semana pasada ya descansó empezando desde el banquillo, vienen tres partidos y veremos qué ocurre pero es un jugador que garantiza ocasiones de gol y es difícil no contar con un jugador así".

Recuperar a Luis Suárez. "Es lo que tiene estar en este club, siempre se focaliza todo en nombres propios en momentos determinados; el caso de Luis es curioso porque esta misma pregunta se ha hecho ya en varias ocasiones, al comienzo estuvo sin marcar, luego desapareció porque los metía todos seguidos, pasó otra fase... estamos hablando del quinto máximo goleador de la historia del club, si vemos las estadísticas de los últimos dos partidos ha generado muchas ocasiones y marcará porque lo ha hecho toda la vida, hay que tener paciencia, la que tengo yo, y perseverancia, la que tiene él".

Umtiti. "Pensamos que está para jugar, el otro día ya entró en la lista porque ya está en condiciones y llegan partidos complicados y posibilidades de que juegue porque Vermaelen no está, Lenglet está a una tarjeta de cumplir ciclo y todos sabemos el nivel que tiene a pesar de que deba coger ritmo con partidos pero ya veremos si juega mañana o más adelante".

Messi. "Le veo como siempre y tengo la sensación de que los rivales también".

Nélson Semedo. "Ha mejorado muchísimo desde que llegó, tiene unas cualidades defensivas que nos ayudan mucho y ofensivamente se ha ido acoplando, todavía esperamos más de él".

Piqué. "Es un jugador que participa regularmente, prácticamente en todos los partidos, es fundamental para nosotros, no solo ahora sino a lo largo del tiempo, es verdad que ha tenido momentos más bajos pero está muy bien".

Exceso de centrales. "Para analizar los fichajes hay que estar en la coyuntura justa de lo que sucedió, y entonces teníamos solo dos centrales y pensamos que podía pasar alguna cosa, si pasa algo en la delantera y hay lesionados en el B hay que tomar decisiones, es verdad que hay jugadores que no están participando mucho pero lo sabían, en el caso de Todibo de forma absoluta y también los demás, está claro para todos".

Clásicos tras el Sevilla. "Hay que valorarlo todo, venimos de cuatro días de descanso y siempre es mejor, no lo voy a negar, pero después nos vienen tres partidos durísimos en siete días y tenemos que pensar bien, sabemos el precio de tener lesiones ahora y tratamos de evitarlo, a veces aciertas y proteges al jugador pero ese es un problema que tenemos todos los equipos con estos calendarios, el Sevilla también lo tiene".

Ansia por los Clásicos. "Son dos partidos importantes para todos pero mañana tenemos un partido también dificilísimo y sabemos lo que nos estamos jugando, hace poco llevábamos seis puntos de ventaja y ahora son nueve, con el Atlético mantenemos las distancias y a pesar de que el Clásico esté ahí tenemos que centrarnos en lo que tenemos por delante".

Cómo salir del Bernabéu. "Nada está decidido ni lo estará dentro de una semana porque hay otros equipos que aprietan como el Atlético, nuestra intención es no fijarnos en los contrarios sino en nosotros e intentar ganar mañana, no jugaremos en el Bernabéu antes de jugar mañana".

Navas. "Es un jugador clave en el Sevilla por lo que produce y lo que genera, siempre nos complica la vida, hizo un gran partido en la ida de la Copa pero se lesionó y ahora está tocado, el calendario es duro para todos".

Dinámica. "Nos estamos reservando... a veces los resultados dicen cosas en cuanto a lo que viene y uno produce, a veces no ganas porque generas poco, como en Bilbao, otras porque no tienes acierto, como en Lyon... Creemos que generar ocasiones es el camino y que el contrario no genere demasiadas, las estadísticas están muy bien pero depende donde cortes engañan un poco, una cosa son tres partidos y otra quince, quizá haya que tener en cuenta escenarios mayores pero qué más da si tenemos que ganar mañana y el siguiente y el siguiente".

El artículo sigue a continuación

Moral. "Siempre veo bien a mi equipo, estamos donde tenemos que estar, estuvimos bien en cuanto a juego y en cuanto a conceder muy poco, tenemos ganas de afrontarlo".

Conectar al vestuario. "No creo que sea complicado porque el precedente que tenemos de haber jugado allí es que perdimos, sabemos por los anteriores partidos el tipo de equipo que es, aquí remontamos pero el escenario es diferente y es un equipo que nos cuesta mucho, suponemos que mañana también lo será y la mejor manera de afrontar lo que viene es con un buen resultado".

Referencias. "Tomamos como referencia varios partidos, también el que jugamos allí y perdimos, sabemos que el Sevilla en su campo es un equipo temible que está sacando grandes resultados, es verdad que fuera no está al mismo nivel y creo que eso le está penalizando, es un rival duro que consigue resultados ante los equipos de arriba, una de las visitas más duras que nos queda en la segunda vuelta, mantener la diferencia o ampliarla si se puede será importante".