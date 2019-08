Valverde deja en el aire la presencia de Messi ante el Betis

El 'txingurri' insiste en que "no tomaremos riesgos" y niega que la rumorología alrededor de Neymar afecte al equipo: "estamos acostumbrados".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de recibir al en la segunda jornada de Liga, la primera que se disputará en el Camp Nou esta temporada tras la derrota en San Mamés de la semana pasada.

Messi. "Tenemos que esperar al entrenamiento, no puedo adelantar nada, no sé con seguridad si podemos contar con él o no y en qué medida".

Riesgos con Messi. "No lo variaremos, no podemos dar pasos atrás y si no está al cien por cien creo que no debe jugar".

Neymar. "Estoy como todo el mundo, sé que cada vez que hay una ventana de fichajes hay una gran expectación, que hay jugadores como Neymar que levantan expectación pero está en otro club, es todo menos aburrido, es del y tenemos que preocuparnos del partido".

Distraer a la plantilla. "Siempre estamos con rumores, si nos afectaran sería imposible, no podríamos ni jugar, es lo habitual aquí y no me parece nada extraordinario, estamos acostumbrados y tienes que lidiar con eso".

Dembélé. "No quiero hablar demasiado de este tema, siempre se hace una bola excesivamente grande por todo lo que rodea al club pero no comentaré nada".

Griezmann. "Cada día está integrándose mejor, queremos que participe mucho en el juego porque puede ser decisivo, en San Mamés no participó tanto como nos hubiera gustado y está en nuestro debe que los delanteros participen más, las posesiones tienen que ser más productivas, él es ejemplo de ello pero también tiene que buscarse la vida para participar".

Piqué. "Es un jugador importante en el vestuario pero también para el club aunque eso lo dejo en un segundo plano, me centro en su rendimiento en el campo, 500 partidos dicen mucho de su trayectoria y regularidad, son números importantes como jugador histórico del pero lo único que me preocupa es que esté bien para mañana, el pasado está muy bien pero lo que cuenta es lo que viene".

Arturo Vidal en ataque. "Está claro que si nos faltan jugadores delante, los que suman goles, necesitamos jugadores que tengan posibilidad de llegar al área y marcar, lo que te falta por un lado hay que compensarlo por otro y a la espera de ver si Messi puede estar, es una posibilidad contar con centrocampistas con llegada".

Rafinha. "En la anterior pretemporada también se habló de él, en ambas sale de una lesión importante pero él lo da todo en el campo, se significa jugando y el año pasado se mantuvo y participó aunque tuvo el problema de la lesión, pelea por un puesto igual que los demás y luego veremos qué ocurre".

Exceso de centrocampistas de calidad. "Tenemos ocho centrocampistas y alguno tendrá que quedarse fuera, no me salen las matemáticas, la culpa la tienen los ingleses, que inventaron este juego y solo permiten a once jugadores".

Miembros del filial. "Hay varios con nosotros, de los jugadores que más minutos sumaron más minutos en la delantera solo Leo podría estar así que ya veremos los que entran en la lista".

Betis. "Tienen un entrenador nuevo, nuevos aires, pero es una obligación para nosotros ganar ya que no lo pudimos hacer".

¿Lo pasa mal? "No lo estoy pasando mal, estoy bastante bien aquí pero depende del día y con quién hablas, hay días que estás mejor y que estás peor, comparado con un amigo de vacaciones en Ibiza estoy peor, pero comparado con otro que está viviendo cosas muy duras rescatando migrantes en el Mediterráneo, estoy muy bien; los que estamos aquí somos unos afortunados, yo el que más".