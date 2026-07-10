Mientras se mencionan a Arne Slot, Erik ten Hag, Peter Bosz, Sarina Wiegman y Pep Guardiola como posibles sucesores de Ronald Koeman, Valentijn Driessen propone un nuevo candidato en el podcast «Kick-off» de De Telegraaf.

Según Florian Plettenberg, de Sky Sports —una fuente fiable—, la KNVB ya habla con Slot para sustituir a Koeman. «También hay rumores de que Slot no estaría interesado», afirma Mike Verweij, quien destaca que le sorprende que Ten Hag y Bosz no muestren interés en el cargo.

Como observador del Ajax, le sorprende que Bosz cierre de golpe la puerta a la vacante. Driessen no está de acuerdo: «Solo dijo que estaría disponible dentro de dos años, pero no le preguntaron qué haría ahora». Verweij añade que Guardiola es, en principio, el candidato principal de la KNVB.

Verweij se pregunta dónde queda Michael Reiziger en esa lista: «¿Es el siguiente si Guardiola y Slot dicen no, o hay otros extranjeros por medio?». Entonces menciona que Driessen baraja otra opción.

«El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, lo ha hecho de maravilla», responde el de Westland. «Lleva nueve años al frente y llegó a la final del Mundial (2018, nota del editor). Es un tipo tranquilo, así que me imagino que podría ser un candidato».

“Quizá, tras nueve años, quiera aprovechar su éxito en algún club”, añade Driessen, que se pregunta qué candidatos hay entre los favoritos y Reiziger. “Tal vez Ron Jans, pero ¿basta? Dicen que es buen gestor de personas”.

También menciona a Fred Rutten, pero advierte que podría tener problemas con los medios y concluye que no hay gran diferencia entre ellos. Verweij añade que se hizo un “pase y tiro” con Reiziger. «Pasaría de la sub-21 a la absoluta, pero ahora no está claro y, si lo eligen, deberá enfrentar la opinión pública, pues su imagen no es buena».