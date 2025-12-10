Utrecht vs. Nottingham Forest, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El equipo de Nottingham Forest de Sean Dyche viaja a los Países Bajos para enfrentarse al FC Utrecht en el Stadion Galgenwaard el jueves por la noche. El inicio es a las 18:45 horas (tiempo de España).

Ambos equipos sufrieron contratiempos domésticos el fin de semana. Forest perdió ante el Everton en la Premier League inglesa y Utrecht se conformó con un punto contra el FC Twente en la Eredivisie.

Después de ganar tres partidos consecutivos en noviembre, anotando exactamente tres goles en las victorias sobre Leeds, Liverpool y Malmo, Forest ha perdido dos de sus últimos tres en la EPL, incluyendo una derrota 3-0 contra el antiguo equipo de Dyche, el Everton, el fin de semana.

Forest ha sumado ocho puntos en sus primeros cinco partidos de la Fase de Liga (G2 E2 P1) y se sitúa en la posición 16 en la clasificación de 36 equipos, a dos puntos de los siete primeros y a cuatro puntos del primer lugar, con partidos contra Utrecht, Braga y Ferencvaros en el horizonte.

Utrecht es uno de los cinco equipos de la competición de esta temporada que aún no ha registrado una victoria. Tienen cuatro derrotas y un empate en cinco partidos.

Cómo ver Utrecht vs Nottingham Forest, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

Hora de inicio del partido FC Utrecht vs Nottingham Forest

Europa League - Europa League Stadion Galgenwaard

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Galgenwaard.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias y plantillas del equipo

FC Utrecht contra Nottingham Forest alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager R. Jans Alineación probable Suplentes Manager S. Dyche

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo FC Utrecht

Utrecht no contará con el mediocampista lesionado Davy van den Berg, mientras que Victor Jensen, Noah Ohio, Emirhan Demircan y Kolbeinn Finnsson no son elegibles.

Barkas Vasileios está disponible para empezar bajo los palos después de perderse el último partido de la Europa League por suspensión. Souffian El Karouani podría comenzar como lateral izquierdo después de obtener minutos valiosos contra el Twente.

El exdelantero del West Ham, Sebastien Haller, ha marcado solo un gol en 19 apariciones para Utrecht esta temporada.

Noticias del equipo Nottingham Forest

Ola Aina, Douglas Luiz, Taiwo Awoniyi (todos muslo), Oleksandr Zinchenko (cadera), Dilane Bakwa (no especificado), Chris Wood y Angus Gunn (ambos rodilla) permanecen fuera. Gunn y Awoniyi tampoco son elegibles junto con Omari Hutchinson y Jair Cunha.

Nicolas Dominguez podría jugar junto a Ibrahim Sangare en el mediocampo central después de que Ryan Yates sufriera un golpe.

Murillo, el defensor brasileño de 23 años, se ha perdido los últimos tres partidos de Forest y es duda para el jueves.

