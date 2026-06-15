Uruguay le concede a Salem Al-Dossari un récord histórico en el Mundial

Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, lidera a «Los Verdes» ante Uruguay en la madrugada del martes, en la primera jornada del Mundial 2026.

El seleccionador griego Georgios Donis ha confirmado el once, liderado por Al-Dossari.

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Con este partido, Al-Dossari sumará 7 encuentros mundialistas y se situará tercero en la lista de jugadores con más partidos con la camiseta verde.

Solo lo superan Abdullah Suleiman, Sami Al-Jaber y Hussein Abdul Ghani, con 9 cada uno, mientras que Mohammed Al-Deayea lidera con 10.

La afición saudí confía en que Al-Dossari guíe al equipo hacia la clasificación en un grupo que completan España, Uruguay y Cabo Verde.