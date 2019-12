Uriel Antuna confiesa que le gustaría volver a Europa

El flamante refuerzo del Guadalajara desea retomar su paso por el Viejo Continente en un futuro.

Analizando los fichajes de Chivas para el Clausura 2020, sin duda una de las incorporaciones más interesantes es la de Uriel Antuna, futbolista mexicano que estaba a préstamo con y la máxima revelación de la Selección mexicana en el último año.

El Brujo otorgó una entrevista a TUDN, confesando que ya tiene en mente regresar al balompié del Viejo Continente: “Siempre lo he dicho, he trabajado para regresar a Europa, me quedé con esa espinita que no me fue bien allá. Me gustaría regresar a Europa en algún momento dado", aseguró.

Vale la pena recordar que el extremo de 22 años militó con el Groningen de en la temporada 17-18, luego de que su carta fue adquirida por el City Football Group. Guadalajara tuvo que negociar directamente con los dueños del para llevarse al mexicano.

😍 Las declaraciones de Amaury que ilusionan a todos los aficionados de @Chivas... 🏆 pic.twitter.com/uCIRydGDH6 — Goal (@goalmex) December 12, 2019

Finalmente, el Seleccionado mexicano habló sobre la situación del Rebaño, que por sus fichajes ya fue señalado entre los candidatos para ganar el Clausura 2020. “Estamos armando un buen equipo. La afición tiene que creer en nosotros, porque nosotros estamos creyendo en nosotros mismos, peleando al máximo. Nadie del equipo aquí le gustaría perder o no estar en una Liguilla más".