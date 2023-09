Uriel Antuna: "Me hubiera gustado no regresar a México"

Uriel Antuna no negó el error de dejar el Manchester City al no debutar con primer equipo.

Uriel Antuna es uno de tantos casos de mexicanos que al no cumplir el sueño europeo, deciden volver a su país, sea por salario, condiciones o encontrar una zona de confort. Antuna eligió volver a América para fichar con el LA Galaxy de la MLS, para después jugar con Chivas y fichar con Cruz Azul.

Antuna aceptó el error de no mantenerse en el Viejo Continente tras no debutar en Primera División con el Manchester City, después de haber sido cedido a préstamo al Groningen de Holanda.

Sin embargo, el 'Brujo' no negó que ha logrado madurar después de tan difícil decisión para su futuro.

"En mi opinión, sentí que es una madurez que tomas conforme pasa el tiempo, me hubiera gustado no regresar a México sino seguir ese sueño europeo, sí, iba a sufrir, ganar menos, ir a un equipo más chico, hace falta madurez y creo que eso me falló a mí pero estoy contento, he madurado bien", mencionó a TUDN.