«Uno entre muchos»: Lothar Matthäus responde a las declaraciones de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro

En declaraciones a Sky, el exinternacional alemán con más partidos explicó que en ningún caso ve al atacante de 19 años del Barça como el gran favorito para ganar el prestigioso galardón.

"Lamine Yamal se proclamó campeón del mundo con España y ganó la Liga con el Barcelona, pero no fue tan destacado como otros jugadores", explicó Matthäus. En el equipo español, que se coronó campeón en el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México, solo fue "uno entre muchos", mientras que la diferencia la marcaron otros futbolistas.

Yamal "nunca encontró el flow con el que había brillado en el pasado y que vuelve a tener en la temporada actual". El joven de 19 años es "un jugador excepcional, pero pese a los dos grandes éxitos, no fue el año de Lamine Yamal", añadió Matthäus.

El favorito personal del exfutbolista de 65 años es, en cambio, el delantero del Bayern de Múnich Harry Kane. "Ganó la Bota de Oro, marcó en el Mundial y anotó goles importantes en la Champions League. Además, ganó dos títulos con el FC Bayern y alcanzó las semifinales en la Champions League y en el Mundial".

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¿Qué opciones se da Lamine Yamal de ganar el Balón de Oro?

Hace apenas poco, Yamal había llamado la atención con unas declaraciones en las que se consideraba personalmente el favorito para ganar el Balón de Oro. "(Kylian) Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año me lo habría merecido. Para mí está claro, y cualquiera que vea los partidos lo sabe".

Con la camiseta del FC Barcelona, el extremo ganó el año pasado el título de LaLiga y firmó un total de 42 participaciones de gol en 45 partidos entre todas las competiciones (24 goles y 18 asistencias). Su mayor argumento para llevarse el premio es, sin ninguna duda, el título mundial con España.

La gala del Balón de Oro se celebrará el 26 de octubre en Londres. Desde 2022, el premio ya no se entrega al mejor jugador de un año natural, sino al de una temporada. En 2025 fue galardonado Ousmane Dembélé: ganó el premio por primera vez.