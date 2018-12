Universidad de Chile aseguró a Sergio Vittor

El zaguero argentino, cuyo pase pertenece a Racing de Avellaneda, arribará al CDA como préstamo por un año con opción de compra.

Universidad de Chile se sigue armando de cara a la temporada 2019 con la Copa Libertadores como principal desafío.

Y después de presentar a Matías Campos López como refuerzo, ahora aseguró a Sergio Vittor, defensa de Racing de Avellaneda y que este año jugó en Universidad de Concepción, elenco con el cuál alcanzó la segunda posición en el Campeonato Nacional y la clasificación al certamen continental.

El zaguero de 29 años llega al CDA en calidad de préstamo por toda la próxima campaña, con opción de compra por un millón de dólares al termino del período. Cabe recordar que Vittor fue pieza clave del cuadro penquista en el pasado torneo, siendo titular habitual en el cuadro que terminó luchando por la corona hasta la última jornada.

Así, el futbolista -con pasos por Gimnasia de La Plata, Gimnasia de Jujuy, Argentinos Juniors, Atlético Rafaela y Banfield, entre otros clubes- llegará al conjunto azul para cubrir la zona más debilitada en el plantel de Frank Darío Kudelka, tras las partidas del brasileño Rafael Vaz -que emigró al Goias- y de Gonzalo Jara.

La U irá también por Nicolás Oroz debido a la liberación del cupo de extranjero que dejó la salida del venezolano Yeferson Soteldo y la nacionalización de Leandro Benegas. Mientras que se espera que en las próximas horas se confirme la situación de Christian Vilches en el conjunto laico. El formado en Audax Italiano finalizó de titular el certamen y todo apunta a que renovará por una temporada más.

Respecto a su continuidad, Vilches indicó que “no sé cuándo me dirán. Por el momento quiero disfrutar de las vacaciones y cuando se acerque la fecha, veré qué postura tiene el club. Si no resulta, tendré que buscar otras alternativas. Por ahora no hay ningún ofrecimiento”, expresó. Y es que el ex DT de Talleres espera la resolución de otros casos para finalmente sellar su permanencia.