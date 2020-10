Universidad Católica golea y le saca 10 puntos a una débil U

Pese a los goles de Pinares, Aued y Zampedri, Fernando de Paul fue el hombre más destacado. Por él los franjeados no ganaron por más distancia.

Solo era cuestión de tiempo o de alguna desgracia. entró a arrasar con Universidad de Chile en el clásico universitario 190 y consiguió el 1-0 al filo del entretiempo, momento el que la superioridad era total y el azul apenas presentaba oposición en Fernando de Paul, quien evitó una goleada de proporciones en la fecha 13. El bicampeón ya tiene 10 puntos de ventaja sobre su archirrival y no deja dudas sobre quién es el más fuerte del campeonato local con una goleada de 3-0 merecida y concretada.

El primer aviso en serio fue la ráfaga de cinco minutos inmejorables del onceno de Ariel Holan. Entre el 14 y el 19 explotaron ambas bandas con las combinaciones Rebolledo-Puch y Fuenzalida-Lezcano. Edson finiquitó de costado y Tuto reaccionó a tiempo del tiro a quemarropa, que logró repeler in extremis. Luego el Chapa metió la diagonal y percutó con su pierna menos hábil pero el poste derecho impidió el festejo. El horizontal privó a Fernando Zampedri del suyo: el 9 levantó una profundización del Chapa y no encontró arco, a diferencia de un Germán Lanaro que sí pero en offside. La U, con una defensa vieja en los costados y nueva en el centro, no encontraba argumentos para maniatar a los delanteros cruzados y mucho menos para ser profundo y apoyar a los suyos desde los exteriores.

Aunque se volvieron más escasas las llegadas, siempre llovió algo cerca de De Paul. Y continuó vistiéndose de héroe para Caputto. Cuando se proyectó Catuto el lateral también se atrevió a patear y el nacionalizado meta ganó estirándose, pero ya era demasiada la presión. Con Puch metido en el área chica la UC encontró en su notable capacidad en zonas reducidas la llave de la tan ansiada diana. Ya venía avisando con su consigado tiro y con pases concretos en fase de finalización, pero a pivotear de pecho provocó la mano clara de Luis Casanova y César Pinares logró un objetivo pensado y muy trabajado desde el amanecer.

Más equipos

De Paul, protagonista total

El ex San Luis de Quillota acumuló otras 4 paradas entre el minuto 55 y el 62, la segunda avalancha franjeada del partido. A placer, la Cato de Holan se generó situaciones para todo paladar. Chapa vio posicionado para enganchar y finalizar al Gato Lezcano y el ariete perdió el mano a mano con el Tuto, mismo caso que Luli Aued en la siguiente y Zampedri en dos ocasiones más. De Paul le sacó un cabezazo a quemarropa al centrodelantero, que tampoco anotó al probar de costado sin marcador que lo molestase. Al frente la U era más profunda con Lobos y Beausejour afuera, mientras atrás era todo feble y con el 1 evitando un escándalo como el de 2019.

Por ello dolió tanto en las huestes laicas el penal que cometió De Paul y el posterior acierto de Luli Aued en el lanzamiento. Allí se acabó un compromiso que seguía abierto pese a las enormes distancias en el trámite. Y a la par que el León buscaba un descuento sin acierto alguno, Dituro salió en largo y en dos pases -Puch, Lezcano- ya estaba frente a la meta vacía Zampedri para canjear el premio que buscó por múltiples vías. Por semana consecutiva a Universidad de Chile la superan con tres goles en su meta y de ilusionarse con amagar al líder ya lo mira de tan lejos que centra su atención en mejorar su imagen y recuperar su estatus en la tabla, que los ve fuera de la zona de Copa Libertadores. Para Holan y elenco fue la confirmación de un presente de esplendor pese a la pena de Porto Alegre de mitad de semana.