Unai Simón se repite como el ajo

Sostengo, y mantendré toda mi vida, que pocas circunstancias provocan tanto desasosiego como la de rodearte de gente que se repite constantemente.

Algo así, como aficionado del Athletic Club, me lleva sucediendo ante los burdos errores de Unai Simón de un tiempo a esta parte. Pero, afortunadamente, cuando me dedico a tratar de honrar el oficio del periodismo, me despojo de mi camiseta rojiblanca y mis afectos por los de San Mamés quedan al mismo nivel que los del galés Wrexham o los del desaparecido Iliturgi jienense.

La temporada de Simón en el Athletic ha contado con más oscuros que claros por más que en el Botxo se trate de defender su desempeño. El asunto es de tal calibre que las estadísticas desnudan la actuación pandémica del guardameta de Murgia. Y estas son bien claras, Unai Simón es el portero con más errores graves cometidos en la temporada 20/21 de entre todos los arqueros de las cinco grandes ligas del Viejo Continente. Casi nada al aparato.

Los ha tenido, además, de todos los colores. Con los pies, en salidas por alto, en balones cruzados, calculando mal las distancias... y el borrón de mal escribano que ha echado hoy ante la cesión de Pedri. Porque en esa jugada, el meta del Athletic ha intentado llevar a cabo un control orientado con el pie. Él que los tiene para subir al autobús.

Sin embargo, esto no va ni de filias ni de fobias, sino de aplicar el sentido común y elegir para que ocupe la portería un cancerbero con esa clase de problemas ya resueltos. Por eso es comprensible que Marcelino lo alinee en el Athletic pero no tanto que Luis Enrique se empeñe en hacerlo en la Selección; conjunto con el que ya recientemente lio una buena semanas antes de la Eurocopa.

Por esa razón también Marcelino ha terminado incómodo la temporada. El técnico de Careñes no pide un súper guardameta para sus equipos pero, desde luego, tiene muy claro que no puede contar con un portero que le lleve a perder puntos absurdamente cada dos por tres, como ha sido el caso de Unai Simón esta pasada campaña.

García Toral dijo adiós a la 20/21 con una lista real de problemas que le preocupaban sobremanera. El escaso rendimiento de unos pocos jugadores encabezaban ese listado. El flojo desempeño de Unai Simón no aparecía mucho más abajo. El enfado del entrenador asturiano con algunos de sus muchachos era notorio antes de marchar de vacaciones. Y en el caso de la portería rojiblanca, más aún porque el repuesto de Simón no da ni de lejos la talla para incomodar su titularidad. Sin embargo, en España hay un océano de guardametas en el que sumergirse para elegir al mejor preparado. O al que no se equivoque tan frecuentemente, que esto es fútbol profesional, no de formación.

Lartaun de Azumendi