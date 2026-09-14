El internacional español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, continuó con su excepcional brillo goleador en los últimos partidos, coincidiendo con el encendido de la competencia por el Balón de Oro, un galardón por el que compite con confianza, sin suplicarlo, sino reclamándolo al afirmar: "Me lo merezco", en sus declaraciones al programa "Universo Valdano".

Yamal se convirtió en el primer jugador del conjunto catalán en marcar tres dobletes consecutivos en partidos de LaLiga española ante el Rayo Vallecano, el Valencia y el Levante, siendo el primero en lograr esta hazaña después de Lionel Messi en abril de 2017 y de Robert Lewandowski en octubre de 2024.

La joven y prometedora estrella añadió a este balance un gol de tiro libre directo contra el Feyenoord, elevando su cuenta a siete goles en cuatro partidos, un ritmo casi sin precedentes para el dueño de la camiseta número 10, que parece decidido a demostrar que no se conforma únicamente con desconcertar a las defensas, crear juego y dar pases decisivos, sino que también es capaz de anotar cifras goleadoras asombrosas.

Según el diario español "As", un vistazo rápido al registro goleador del jugador confirma el gran crecimiento de su capacidad de anotar, ya que el año pasado se limitó a marcar solo dos goles en los primeros siete partidos con el Barcelona, coincidiendo con el inicio de sus dolores en el pubis.

Y en la temporada 2024-2025, su balance no superó los tres goles en el mismo período, mientras que ahora duplica esas cifras o las supera, mostrando una mejora vertiginosa a la hora de finalizar los ataques.

La habilidad de controlar el balón y de definir frente a la portería es uno de los aspectos que entrena a diario y al que le presta una atención cada vez mayor, y lo mismo se aplica a los tiros libres y los penaltis.

Yamal no era un especialista en balón parado, hasta el punto de que le afectó el penalti que falló ante los Países Bajos en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA de 2025, teniendo en cuenta que en partidos oficiales solo ha fallado un penalti, que fue ante el Girona, ya que su intento ante los Países Bajos fue dentro de la tanda de penaltis.

En cuanto a los tiros libres, Lamine entrena con regularidad con Raphinha, Pedri, Olmo y Fermín tras el final de los entrenamientos colectivos, en un camino similar al que recorrió Messi, quien no le prestaba demasiada atención a esta habilidad en sus inicios antes de aprender de dos maestros, Deco y Ronaldinho, hasta comprender que la ejecución del balón parado es un elemento fundamental para elevar sus cifras goleadoras.

Lamine sigue brillando como un jugador creativo por excelencia, ya que disfruta ofreciendo regates exitosos o dando pases precisos con el exterior del pie hacia las arrancadas de Raphinha, Gordon y Ademi, aunque comprendió perfectamente que el equipo, tras la marcha de Lewandowski y Ferran, necesita imperiosamente un fuerte impulso en sus cifras goleadoras.

El jugador también asimiló que los goles representan un pilar fundamental para respaldar sus opciones de ganar el Balón de Oro, por el que compite con fuerza. El período de votación se cierra tras el partido entre Inglaterra y España en el estadio de Wembley, un escenario ideal para exhibir su nombre y resaltar su merecimiento del título, y antes de ese esperado enfrentamiento, el joven delantero disputa dos partidos, ante el Racing y el Sevilla.

La joven y prometedora estrella desmintió todas las especulaciones que apuntaban a su frustración o su enfado consigo mismo y con los demás tras la Copa del Mundo, cuando declaró hace pocos días en respuesta a preguntas sobre sus rasgos serios durante el partido contra el Elche: "He pasado el mejor verano de mi vida y estoy feliz".

El jugador mostró señales de recuperación y de un fuerte regreso durante el enfrentamiento ante el Athletic Club de Bilbao, volando alto desde ese momento. La directiva del club catalán se dio cuenta de la gran importancia que la joven estrella le concede a la simbología del galardón, especialmente después de haber quedado en segundo lugar hace tan solo un año.

Por ser el mejor jugador de LaLiga española, y a pesar de que no fue mágico pero sí fue decisivo y muy importante en la Copa del Mundo, además de liderar al equipo en el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid pese a caer eliminado en dos partidos que el equipo completó con inferioridad numérica, Joan Laporta dio luz verde para lanzar una campaña de apoyo oficial para que Lamine gane su primer Balón de Oro en Londres el próximo 26 de octubre, después de que todas las instituciones anunciaran su respaldo, en un momento en el que el jugador continúa brillando con estilo de goleador letal.



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