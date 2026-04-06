Una vergüenza para Francia... ¡24 tarjetas rojas en un solo partido!

En una escena sin precedentes en los campos de fútbol amateur franceses, un derbi regional en Morbihan se convirtió en un caos total que terminó con una pelea generalizada, la intervención de la Gendarmería y la imposición de 24 tarjetas rojas de una sola vez, en un incidente calificado como «una vergüenza» en la historia del fútbol local.

De un partido normal a un caos total

Todo transcurría con normalidad en el partido de la Segunda División regional entre el Avenir de Guilliers y el Indépendant de Moron, que terminó con un empate a dos.

Pero el pitido final no fue más que el comienzo de un nuevo capítulo de caos, después de que se desatara una trifulca entre aficionados de ambos equipos, que rápidamente se convirtió en una pelea generalizada en la que participaron los jugadores y uno de los padres.

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Según el diario «Ouest-France», el padre de uno de los jugadores del Moron irrumpió en el terreno de juego para defender a su hijo, lo que provocó que la trifulca se convirtiera en una violenta pelea a puñetazos, en la que los golpes llegaron a la cabeza, en medio de una situación de pánico entre los asistentes.

El árbitro saca 24 tarjetas rojas

En un intento desesperado por controlar la situación, el árbitro recurrió a la medida más extrema posible y mostró 24 tarjetas rojas de los 27 jugadores que participaron en el encuentro: 13 del Guingamp y 11 del Moron, en una escena nunca antes vista en los campos franceses.

Testigos presenciales afirmaron que algunos participantes utilizaron porras durante la pelea, antes de que interviniera la Gendarmería Nacional para controlar la situación, cuando la pelea ya había terminado de hecho.

Se espera que la Comisión Disciplinaria Regional examine el caso en los próximos días, en medio de expectativas de que se impongan sanciones severas a ambos clubes.

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