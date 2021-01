Una verdad incómoda sobre el Real Madrid y Sergio Ramos

Que Sergio Ramos es una leyenda del es un secreto a voces. Gustará más o menos, serás del Dinamo de Dresde, del Alcoyano o del Atleti, pero es una verdad como un templo. Que desde el día 1 de enero, por razones insondables, es libre de negociar con otro club, también es una realidad. Teniendo claro que la prensa ni debe ni puede marcar los tiempos de una negociación entre club y jugador -que seguramente acabe de forma amistosa porque hay buena sintonia entre Florentino Pérez y Sergio-, esa negociación no se acaba de producir. La pregunta es ¿por qué? Si Sergio es una leyenda del club, si el Madrid quiere renovarle, si el presidente es una figura competente y responsable ¿por qué no ha renovado todavía el de Camas?

Alguien podría sostener que son los efectos de la pandemia, pero eso sería faltar a la verdad, porque otros futbolistas del club están renovando o van a renovar sus contratos. No hay Covid-19 que valga con Casemiro, por ejemplo. O con Carvajal, por citar otro caso. Otro asunto que está encima de la mesa es la vieja ley no escrita de que, a una edad determinada, el Madrid negocia las renovaciones año a año. Es decir, el peso de la tradición. La pregunta aquí es ¿pesa más una tradición que una necesidad imperiosa del equipo? Porque Ramos no es sólo una leyenda, sino una realidad deportiva. Sin Ramos, el Madrid es menos Madrid. Otra razón que se esgrime en los medios, que está enquistando aún más el asunto, es querer explicar que los jugadores pasan, pero el club queda. Y eso es cierto, pero los presidentes también pasan -incluso los legendarios, como Florentino-, y el club queda. Si Ramos no quiere irse del Madrid y el Madrid no le hace una oferta de renovación, eso puede deberse a muchos asuntos, pero nunca puede ser culpa de Ramos.

Ramos no necesita pelotas, plañideras o paladines de lo suyo. A Ramos le defienden tres aspectos: la historia, su rendimiento y sus números. Y Florentino Pérez, que para el antimadridismo es una diana habitual y para el madridismo, el mejor presidente posible, tiene que mover ficha. Ambas partes deben encontrar una solución lo antes posible, porque si el tema se alarga, si el tema se enquista, no gana Ramos ni gana Florentino. Simplemente, pierde el Madrid. No es la primera vez que una renovación de Sergio trae cola. Quizá va siendo hora de que los que se llenan la boca de decir que Ramos es una leyenda presuman menos de valores y los demuestren más. Si es una leyenda, debe tener un trato de leyenda. Y si existe un jugador por el que haya que hacer un esfuerzo y darle lo que merece, ese es, precisamente, Ramos. ¿Dinero? Importa, claro, pero si fuera una cuestión exclusivamente de dinero, como el presidente sabe mejor que nadie, Sergio hace años que se habría ido, porque tenía clubes que le pagaban el doble o el triple de lo que puede abonarle el Madrid.

La realidad, duela más o menos, es sencilla. ¿Han existido contactos entre ambas partes? Sí. ¿Se han sucedido en el tiempo, con cuentagotas, conversaciones informales? Naturalmente. Pero eso dista mucho de hacer una oferta. Nadie le compra un coche al vecino insinuando buenas intenciones o alegando que la venta se producirá porque hay "buen rollo". Si realmente alguien le quiere comprar el coche al vecino, le hace una oferta. Y según le consta a Goal, la realidad, guste más o menos, es esta: Sergio Ramos no ha recibido ninguna oferta formal para renovar su contrato. A uno, que es periodista sin intereses en esto y que como aficionado, es del Atleti, le importa entre poco y nada si Ramos se queda o se va del Madrid. Lo que sí le interesa es contar la verdad. Y la verdad es que Sergio no ha recibido ninguna oferta como Dios manda, del club que le considera una leyenda. El resto es literatura y debate de todo a cien.

Rubén Uría