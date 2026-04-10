Una sanción encubierta para el partido entre el Barcelona y el Atlético

El árbitro rumano Stefan Kovac generó polémica en el Barcelona-Atlético de Madrid, ida de cuartos de la Liga de Campeones.

El Barcelona presentó una queja oficial ante la UEFA por un penal no pitado a favor del Barça por una mano de Pobel y por la expulsión de Pau Kubarsi, en un partido que perdieron 0-2.

El diario Mundo Deportivo recogió las declaraciones del experto arbitral Isaac Futo en El Partidazo de Cope.

Futo afirmó: «Kovács será suspendido y no arbitrará ningún partido en lo que queda de la Liga de Campeones».

Añadió que la suspensión no obedece al penalti no pitado, sino a que no expulsó de inmediato a Cubarsi.

Para la UEFA, lo más grave fue que Kovács mostró primero amarilla a Kopa, y solo tras la intervención del VAR lo expulsó.

Leer también

Flick deja atónito a Arbeloa: «No voy a malgastar mi energía en responderle»