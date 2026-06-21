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Una saga que se alarga... ¿Cuándo jugará Neymar en el Mundial de 2026?

Escocia vs Brazil
Escocia
Brazil
World Cup
Neymar
Escocia
Brasil
EE. UU.

El jugador brasileño no ha jugado desde el 17 de mayo.

La sesión de entrenamiento de la selección brasileña de este domingo marcó un paso más hacia el cierre de la saga sobre la participación de Neymar en el Mundial 2026.

Tras varios días de trabajo parcial, este domingo el jugador se entrenó con total normalidad junto al grupo.

El equipo se prepara para enfrentar a Escocia en la madrugada del jueves, en la tercera jornada del Mundial 2026, con 4 puntos tras empatar 1-1 con Marruecos y vencer 3-0 a Haití.

Según ESPN Brasil, Neymar entró con sus zapatillas, hizo el calentamiento y participó en los ejercicios con balón que la prensa pudo grabar; tras 15 minutos, los periodistas abandonaron el campo.

Salvo imprevistos, participará en los dos entrenamientos y quedará a disposición de Carlo Ancelotti para el partido.

World Cup
Escocia crest
Escocia
SCO
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Brazil
BRA

Neymar no juega desde el 17 de mayo, cuando aún militaba en el Santos, por lo que su participación ante Escocia sería limitada: probablemente arranque en el banquillo y, como máximo, ingrese en los últimos minutos.

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