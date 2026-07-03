Una promesa clara... Valverde rompe su silencio tras la decepción de Uruguay

Fede Valverde, estrella uruguaya del Real Madrid, rompió su silencio tras la eliminación de su selección del Mundial.

La Celeste quedó tercera en el Grupo H con dos puntos, tras empatar con Arabia Saudí y Cabo Verde, y perder con España.

Valverde escribió en Instagram: «Han pasado varios días y apenas puedo asimilarlo. Quizá una parte de mí nunca supere otra eliminación en la primera fase, como la que viví en Catar. Ese nudo sigue ahí, dentro de mí».

“Siento una enorme responsabilidad hacia mi país. Es un honor que llena mi alma de orgullo. Hice todo lo que estaba en mi mano: me preparé física y mentalmente, intenté no repetir lo que había ocurrido anteriormente y trabajé duro durante toda la temporada. Pero está claro que eso no fue suficiente”.

Valverde subrayó: «Asumo la derrota y toda la responsabilidad por no haber cumplido con mi deber hacia la selección y hacia vosotros».

Asumo la responsabilidad de este fracaso y sé que no estuve a la altura, pero nunca renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida.

Y concluye: «No sé cómo ni cuándo, pero os juro por mi vida que no abandonaré esta selección antes de situarla en el lugar que se merece: en la cima».