Una nueva ley francesa amenaza la influencia de los Al Khalifa

El artículo 8 de la nueva ley francesa sobre deporte profesional, que busca evitar conflictos de intereses en el fútbol, ha desatado una fuerte polémica. Podría obligar a Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain, a dejar sus cargos en los órganos de decisión del fútbol francés.

El Parlamento francés aprobó el proyecto el 29 de junio y lo ratificó el miércoles, pese a la división entre sus defensores —como el presidente de la Liga Francesa, Vincent Labron— y sus críticos, entre ellos Loïc Ferry y Valdemar Keita.

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El artículo 8 también reduce la representación de los clubes profesionales en la asamblea electoral de la Federación Francesa del 33 % al 25 % y modifica el reparto de los derechos de retransmisión para evitar conflictos de intereses.

Al-Khelaifi, presidente del PSG y de beIN Media Group (dueña debeIN Sports), es el principal afectado, pues también forma parte del consejo de la Liga Francesa.

El dirigente qatarí ha sido criticado por su posible influencia en estas decisiones, según L’Équipe.

La Asamblea Nacional suavizó el texto, pero la comisión mixta lo restituyó, prohibiendo acumular cargos en el fútbol con intereses en medios audiovisuales, salvo en canales propiedad de la misma entidad.

Por ello, Al-Khelaifi debería abandonar los órganos de gobierno del fútbol francés.

Sus allegados aseguran que ya se abstiene de votar en asuntos conflictivos, pero un experto en gobernanza considera que la solución más sencilla sería su renuncia a la presidencia de beIN Media Group, manteniendo su influencia mediante un delegado.