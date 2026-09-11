El Real Madrid ha tomado una decisión contundente y firme respecto a su defensa Raúl Asencio, pese a su reciente regreso a la lista del equipo, a raíz de sus recientes problemas legales que perjudicaron la reputación del club.

Asencio apenas se había recuperado de su lesión cuando José Mourinho decidió convocarlo para la lista del equipo que se enfrentará al Rayo Vallecano el próximo sábado, en su primera convocatoria esta temporada, abriéndole así la puerta para regresar a nivel deportivo.

Pero detrás de esta decisión deportiva, el club había adoptado una medida disciplinaria severa, pues según el sitio español "Defensa Central", el Real Madrid decidió imponer una cuantiosa multa económica al jugador que le será descontada de su salario durante los próximos meses.

El sitio español confirmó: "Asencio ya ha recibido la multa económica por parte del Real Madrid tras el expediente disciplinario que se abrió en su contra. La cantidad se aproxima a los 100.000 euros".

Reveló que la directiva del Real Madrid no solo consideró la infracción de tráfico que cometió el jugador, sino que tuvo en cuenta principalmente el gran daño causado a la reputación del club.

El factor decisivo en el endurecimiento de la sanción fue el momento de la infracción, ya que Asencio fue sorprendido conduciendo su coche en plena madrugada, algo que el club consideró una conducta irresponsable por parte de un jugador profesional.

Con esta decisión, el Real Madrid envió un mensaje doble y claro al jugador español. En el plano deportivo, Mourinho le concedió una rápida oportunidad para regresar y demostrar su valía, pero a nivel interno, el club dejó claro que no tolerará ningún comportamiento que perjudique su imagen, aunque provenga de uno de los suyos.

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Asencio deberá ahora centrarse en regresar a la competición con fuerza, ya que afronta una feroz competencia por su puesto tras su ausencia, además de un déficit de 100.000 euros en su cuenta bancaria.