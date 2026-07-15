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Inghilterra Argentina 2-1Getty Images

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Una maldición especial la persigue... Argentina repite el «siniestro» logro de Brasil

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El tango frente a la mala racha de la Seleção

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no fue solo un pase más; igualó un récord legendario de Brasil.

Tras ganar en 2022, repite final, demostrando que su dominio no fue casual.

Según la red de estadísticas futbolísticas «Squawka», Argentina es la sexta selección que alcanza la final justo después de ganar el título, igualando el récord de Brasil (dos veces).

La lista de selecciones que lograron esta hazaña la encabeza Italia, campeona en 1934 y 1938, le siguió Brasil, campeona en 1958 y 1962, y luego en 1994 antes de perder la final de 1998.

Francia lo logró en 2018 y perdió la final en 2022. Argentina repitió la hazaña de Brasil al ganar en 1986 y perder la final en 1990, y ahora, tras su título en 2022, vuelve a la final en 2026.

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Así, Argentina iguala a Brasil como las únicas selecciones con dos finales consecutivas en momentos distintos, lo que ratifica la grandeza de la generación de Messi.

Ahora, el equipo de Lionel Scaloni desafía el destino de Brasil: tras ganar Catar 2022, busca evitar la caída de la “samba” y alcanzar su segunda final.

El próximo domingo se espera la final entre Argentina y España: el «tango» eliminó a Inglaterra y «La Roja» a Francia.

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