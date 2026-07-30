Alan Shearer, leyenda del Newcastle United, dedicó un mensaje de despedida al entrenador Eddie Howe, tras su sorpresiva salida de las Urracas.

Shearer escribió, en su columna periodística de la cadena BBC "Gracias, Howe. Me diste el mejor día de mi vida como aficionado del Newcastle".

Y continuó: "Sean cuales sean las razones que te llevaron a abandonar el club, creo que todo aficionado de mi edad o más joven que yo, y yo tengo 55 años, dirá lo mismo".

Shearer subrayó: "Eddie Howe siempre será una leyenda a ojos de la afición del Newcastle, porque puso fin a nuestra larga espera por conseguir un gran título, gracias a aquel día histórico que nos regaló en el estadio de Wembley cuando ganamos la Copa de la Liga en 2025".

Y explicó: "Lo que ocurrió el verano pasado perjudicó enormemente al Newcastle, después de que Alexander Isak se marchara y de que el club fracasara en fichar a sus principales objetivos en el mercado de traspasos".

Y señaló: "Lamentablemente, esta tendencia también ha continuado este año. Y no me sorprendería que eso haya influido en la decisión de Eddie sobre quedarse o marcharse, además de que me hace sentir preocupado por lo que ocurrirá después".

Shearer apuntó: "Como simple aficionado, creo que tenemos que prepararnos para una temporada difícil y para tiempos llenos de desafíos. El momento de la salida de Eddie es lo que más me ha sorprendido; estamos a 3 semanas del inicio de la pretemporada, y solo quedan 3 semanas para el comienzo de la Premier League".

Y dijo: "No sé exactamente qué ocurrió entre bastidores para que esto suceda ahora, pero supongo que, desde su punto de vista, veía cómo vendían a sus mejores jugadores uno tras otro; empezando por Isak, luego Anthony Gordon y Sandro Tonali este verano, mientras continúan las especulaciones sobre el futuro del capitán Bruno Guimaraes".

Los informes apuntan a que Matthias Jaissle es el principal candidato para suceder a Howe, tras su dimisión como entrenador del Al-Ahli saudí.

Y sobre la situación del Newcastle, comentó: "Creo que incluso los entrenadores más experimentados encontrarían difícil esta situación, mientras que Matthias Jaissle, el candidato a asumir el cargo, tiene solo 38 años".

Y señaló: "A pesar de su éxito con el Al-Ahli saudí, eso no puede compararse con trabajar en la Premier League, que es un mundo completamente distinto".