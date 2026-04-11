Una lesión inesperada... ¿Se perderá Yamaal el derbi?

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, sintió ayer viernes molestias repentinas que le impidieron terminar el entrenamiento con sus compañeros de cara al partido contra el Espanyol en la jornada 31 de La Liga.

Según Sport, el jugador sintió molestias y se retiró como medida de precaución. Tras ser evaluado por el equipo médico del club, dirigido por el doctor Ricard Bruna, el diagnóstico fue muy tranquilizador: solo una «sobrecarga muscular», habitual en esta época de la temporada.

El club lo considera un incidente menor: el jugador está bien y entrará en la convocatoria para el derbi de hoy.

La única recomendación fue que descansara ayer para mejorar.

De cara al duelo del martes contra el Atlético, aún se baraja darle descanso en el derbi; la decisión se tomará hoy.

En cuanto a la alineación, el Barcelona podría realizar hoy rotaciones importantes y numerosos cambios en el once inicial, donde destaca el nombre de Gavi como opción para volver al once titular tras las insinuaciones de Hansi Flick, quien dijo en la rueda de prensa: «Es una buena opción para empezar mañana; ya veremos si puede jugar los 90 minutos, tenemos que ir paso a paso; el miércoles jugó 45 minutos y creo que está listo para ser titular».

Rony Bardi podría jugar si se descansa a Yamal, ya que el cansancio y la importancia del duelo contra el Atlético en la Champions sugieren una rotación amplia.



