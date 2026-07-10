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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Una lesión de seis años… ¿Se perderá Mbappé la semifinal del Mundial?

K. Mbappe
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La inquietud se apodera de la concentración de Francia

Francia venció 2-0 a Marruecos y avanzó a semifinales del Mundial 2026, pero perdió a Kylian Mbappé por lesión en el minuto 77.

El jugador reconoció molestias en el tobillo, pero afirmó que estará listo para las semifinales.

Sin embargo, la emisora francesa «Radio Mont Carlo» asegura que se trata de la misma lesión en el tobillo que sufrió en 2020 con el PSG, por lo que el cuerpo técnico actúa con cautela de cara a la semifinal contra el ganador de España o Bélgica.

Lee también... Buenas noticias de cara al título... El doblete de Mbappé y Dembélé amenaza el trono de Rivaldo y «El Fenómeno»

Aunque ha mejorado en los últimos años, el tobillo sigue siendo vulnerable, por lo que una recaída es posible si no se recupera al 100 % antes del siguiente encuentro.

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Mbappé es clave para Deschamps: suma ocho goles, comparte el liderato con Messi y ha llevado a Francia a semifinales por tercera vez.

Por ahora la Federación Francesa no ha confirmado su baja, pero su presencia ante el ganador de España o Bélgica dependerá de las pruebas médicas de los próximos días.

La afición francesa aguarda con inquietud noticias sobre su estrella, consciente de que un nuevo título mundial está en juego.

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