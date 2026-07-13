«Una gran decepción»... Bernardo Silva rompe su silencio tras decir adiós al Mundial

Bernardo Silva, estrella de Portugal, rompió su silencio unos días después de la eliminación de su selección del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España en octavos.

El equipo luso, criticado por su bajo nivel en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, cayó en octavos ante España.

A través de Instagram, Silva admitió: «Un Mundial decepcionante; lamentamos que haya terminado tan pronto».

Y añadió: «Ha sido y seguirá siendo un gran honor representar a nuestra selección. Muchas gracias al pueblo portugués por su apoyo y por la esperanza que nos ha dado».







