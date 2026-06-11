Una excepción sorprendente: una ley estatal de EE. UU. deja atónito a la estrella de los Gallos

La selección francesa se aloja en Boston, pero en Massachusetts rigen estrictas leyes para menores de 21 años.

La selección se aloja en el Four Seasons, conocido por su animada zona de bares.

Sin embargo, la ley de Massachusetts prohíbe a menores de 21 años entrar a locales sin comida, aun acompañados de un adulto y sin beber alcohol.

Según «AS», citando a RMC Sports, esta norma afecta a Warren Zaire-Emery, estrella de 20 años del equipo.

Según “As”, todos sus compañeros podrán acceder a esa zona, pero él no.

El polivalente jugador, en quien confía el entrenador Luis Enrique en el París Saint-Germain, cumplió 20 años en marzo, por lo que no podrá acompañar a sus compañeros a esa zona del hotel.

Esta norma no altera sus planes deportivos, pero sí genera una curiosa situación previa al debut contra Senegal.

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