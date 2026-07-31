Una estrella marroquí pone rumbo a la Serie A

El defensa marroquí Redouane Halhal está a las puertas de vivir una de las etapas más destacadas de su carrera profesional, después de acercarse a su fichaje por la liga italiana, en un paso que podría suponer un gran salto para el joven jugador, que llamó la atención la temporada pasada con el club belga Mechelen, y que está cerca de vestir la camiseta del Venezia, recién ascendido a la primera división italiana.

Redouane Halhal podría estar de camino a Italia en las próximas horas, ya que el internacional marroquí, que ha disputado cinco partidos con la camiseta de la selección de Marruecos, se prepara para incorporarse al Venezia, recién regresado a la competición de la Serie A italiana.

Según lo revelado por el periodista belga Sacha Tavolieri, el Mechelen belga y el Venezia italiano han alcanzado un acuerdo definitivo por el traspaso del defensa de Marruecos, con lo que el jugador está cerca de vivir una nueva experiencia en una de las ligas europeas más fuertes.

El informe señaló que el valor de la operación asciende a unos cinco millones de euros, además de incentivos económicos y variables, quedándose el Mechelen con un porcentaje del valor de cualquier futuro traspaso del jugador.

Se espera que Halhal se someta al reconocimiento médico en las próximas horas, y que el anuncio oficial de la operación se produzca en un plazo de 48 horas, si los trámites finales transcurren según lo previsto.

El nombre del defensa marroquí también había estado vinculado a un fichaje por el Hellas Verona durante el pasado mercado de invierno, antes de que el Venezia se decidiera a contratarlo este verano.

El Venezia afronta la nueva temporada con la moral alta, después de cerrar la temporada 2025-2026 como líder de la clasificación de la segunda división italiana (Serie B) con 82 puntos, sellando así su billete de regreso a la Serie A italiana.

El equipo inicia su andadura en la nueva temporada con un enfrentamiento ante el Lecce el 23 de agosto, antes de visitar al Milan el día 28 del mismo mes, en una prueba temprana frente a uno de los grandes del fútbol italiano.

Redouane Halhal firmó una temporada destacada con la camiseta del Mechelen, tras participar en 34 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó un gol y repartió dos asistencias.

Además, se ganó la confianza del seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, que lo convocó para participar en el Mundial 2026, donde jugó el partido completo ante Haití, que terminó con victoria de Marruecos (4-2), y también disputó los 90 minutos en la victoria sobre Canadá por (3-0), afianzándose así en las filas de Marruecos.