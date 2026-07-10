Una estrella en Libra... ¿Cómo domó Mbappé a los «Leones de Marruecos»?

Kylian Mbappé, capitán de Francia, brilló en la victoria 2-0 sobre Marruecos en cuartos del Mundial 2026.

Abrir el marcador en el 60’ con un disparo fulminante que superó a Yassine Bono.

A pesar del buen nivel del resto de estrellas francesas, Mbappé volvió a brillar. ¿Cómo lo logró?

El motor de Francia

Aunque falló un penalti en la primera parte, no se amedrentó y siguió siendo el arma más peligrosa de Francia.

Aunque partió como punta, se movió libre entre líneas buscando espacios.

Lee también: Análisis: ¡Wahbi acaba con el sueño de Marruecos y da a Francia el pase a la siguiente fase!

Desde la izquierda, combinaba con Dembélé o Doué y probaba el disparo ante Bounou.

Su constante movimiento obligó a la defensa marroquí a retroceder y generó espacios para sus compañeros, recordando que Mbappé no es solo un goleador, sino un jugador capaz de crear peligro de varias formas.

Desmontando las líneas marroquíes

Fue el más peligroso de Francia ante la portería: partía como flecha hacia la meta, pero Bono le negó el doblete.

Sin embargo, Mbappé solo necesitó un resquicio frente al área para batir a Bono, un error que Marruecos pagó caro: controló en la frontal y soltó un misil que se coló en la red.

Su tanto abrió las líneas marroquíes. Los «Leones» buscaron el empate, pero el contraataque francés fue letal: Dembélé aprovechó el espacio y marcó el primero.

Jugador del partido

La FIFA lo nombró mejor jugador del partido por su gol y su asistencia.

Lee también: Mbappé sacude el Mundial: la “mordedura” de Marruecos le da el trono de Francia y un récord sin precedentes.

Disparó cuatro veces, dos entre los postes, y falló otras dos ocasiones claras, con un promedio de goles esperados de 1,33.

Así, Mbappé recuperó el liderato en la clasificación de goleadores del Mundial con 8 tantos, igualado con Lionel Messi.







