Una estrella del Real Madrid se despide: ¡Es hora de irse!

Tre Liles, estrella del Real Madrid, generó revuelo en redes al publicar un vídeo que parecía una despedida de la capital tras una sola temporada.

En el aeropuerto, justo antes de embarcar, afirmó: «Madrid ha sido maravillosa, pero es hora de marcharme», lo que ha desconcertado a la afición sobre su futuro en el club blanco.

Antes de despegar hacia un destino desconocido, añadió: «He vivido una experiencia maravillosa y agradezco el cariño de los aficionados madridistas».

Cerraba el clip con un enigma: «La verdadera pregunta es... ¿dónde está Lyle?», y un mensaje claro: «La historia no la escribe el destino, sino la experiencia».

Lyles llegó la temporada pasada con un contrato de un año y su buen final de curso hizo pensar en una prórroga.

A diferencia de otros, Liles vivió en el centro de la ciudad y compartió vídeos de sus paseos y cafeterías favoritas. En uno de finales de 2025 se preguntaba: «¿Por qué no me quedo en Madrid un poco más?», lo que dio al club la esperanza de convencerlo para que se quedara en la ciudad que tanto le gustaba.

Sin embargo, su deseo de volver a Canadá fue mayor, y el Madrid hizo un gran esfuerzo para igualar cualquier oferta, sobre todo tras sus 20,5 puntos y 7,5 rebotes en las semifinales (eficiencia 24,5).

En su primera Euroliga promedió 13,5 puntos (45,9 % triples), 4,5 rebotes y 1,5 asistencias, con un índice de 15,1 en 21 minutos.

En la Liga Endesa promedió 11,7 puntos (37,4 % de triples), 5 rebotes y 1,8 asistencias, con un índice de rendimiento de 14,1 en 20 minutos y 50 segundos por partido.

Lyles, que la temporada pasada cerró diez años en la NBA con Jazz, Nuggets, Spurs, Pistons y Kings, llegó al Real Madrid como fichaje sorpresa.