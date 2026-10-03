Una estrella del Real Madrid, cerca de la salida

Parece que la etapa de Endrick en el Real Madrid podría entrar en un nuevo capítulo durante el próximo mercado de invierno, ante la dificultad del joven delantero brasileño para conseguir una oportunidad real de participar, algo que lleva al club blanco a estudiar cederlo de nuevo en busca de minutos de juego que le ayuden a recuperar su progreso.

Según lo publicado por el portal "Foot Mercato", citando al diario "Corriere dello Sport", la Roma se mueve con fuerza para fichar a Endrick en enero, después de situarlo entre sus prioridades durante el mercado de invierno. Los informes señalan que el director deportivo del club italiano, Florent Ghisolfi, trabaja para impulsar las negociaciones, con el objetivo de dar al jugador un mayor espacio para participar.

Según la misma fuente, los contactos sobre la operación comenzaron el pasado verano, mientras que Endrick y su padre prefieren el traspaso a la capital italiana, especialmente ante la posibilidad de jugar junto a su compatriota brasileño Wesley.

El interés de la Roma llega en medio de la difícil situación que vive Endrick en el Real Madrid, pues el jugador de 20 años solo ha disputado cuatro minutos en LaLiga esta temporada, lo que convierte su permanencia en el banquillo en un motivo de preocupación por su progreso.

Parece que el Real Madrid está abierto a la idea de cederlo durante enero, para que consiga la oportunidad de participar de forma regular y recupere el ritmo de competición, en lugar de seguir alejado del once titular.

La Roma no se mueve en solitario, ya que la Juventus también vigila la situación del delantero brasileño, con el deseo de incorporarlo a modo de cesión con opción de compra.

Y pese a sus dificultades en el Real Madrid, Endrick ha mostrado recientemente indicios de recuperación de su nivel, tras ofrecer una buena actuación con la selección de Brasil en sus dos últimos partidos ante Australia, lo que vuelve a abrir la puerta a la posibilidad de relanzarse lejos de la presión de la capital española.







