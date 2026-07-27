Manchester United entró en negociaciones avanzadas con la Juventus por la salida de una de sus estrellas en calidad de cedido con opción de compra durante el presente verano.

Según el diario británico "The Sun", Joshua Zirkzee, delantero del Manchester United, es un objetivo prioritario para la Juventus tras el fracaso del fichaje de Randal Kolo Muani.

El periódico británico supo que los representantes de Zirkzee dieron una respuesta positiva a la oferta de la Juventus.

El Manchester United se muestra dispuesto a aceptar la salida del jugador en calidad de cedido, con una opción de compra por valor de 30 millones de libras esterlinas, pese a que el club desembolsó cerca de 36,5 millones de libras esterlinas para ficharlo en 2024.

Los responsables del club consideran que esta cifra refleja de forma justa el valor del jugador, tras no haber logrado ofrecer un rendimiento constante con el equipo.

Zirkzee quedó fuera de los planes del Manchester United, después de haber sido titular en apenas 5 partidos de la Premier League bajo la dirección de Ruben Amorim y Michael Carrick durante la temporada pasada.

El delantero neerlandés, de 25 años, despierta un gran interés este verano, aunque la Juventus lidera actualmente la carrera por su fichaje.

La Juventus estuvo cerca de fichar al internacional francés Kolo Muani, procedente del Paris Saint-Germain, tras su etapa de cesión sin éxito en el Tottenham la temporada pasada.

Sin embargo, la Juventus no logró llegar a un acuerdo sobre la cifra económica de la operación con el Saint-Germain, después de que las negociaciones entre ambas partes se estancaran.

La Juve se dirigió rápidamente hacia Zirkzee, en su búsqueda de un nuevo delantero para ocupar la posición de punta.

Zirkzee marcó solo 9 goles en 75 partidos con el Manchester United, y está abierto a un traspaso al Allianz Stadium.

Zirkzee conoce bien la Serie A, después de haber pasado una temporada cedido en el Parma y dos temporadas en el Bolonia.