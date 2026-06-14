Una estrella de la selección española renueva su contrato

El Tottenham Hotspur ha anunciado este domingo la renovación a largo plazo del centrocampista español Pedro Porro, de 27 años, lo que refleja la confianza de directiva y cuerpo técnico en sus capacidades.

El club londinense lo confirmó en su web: «Nos complace informar que Pedro Porro ha firmado un nuevo contrato a largo plazo».

El entrenador, Roberto De Zerbi, afirmó: «Es un jugador muy importante para nosotros y ha demostrado constantemente su capacidad para influir en los partidos, tanto en defensa como en ataque».

El técnico italiano destacó su profesionalismo: «Me impresionan sus habilidades técnicas y su mentalidad; trabaja, aprende y mejora cada día, cualidades esenciales para llegar a la élite».

Y añadió: «Entiende el fútbol con gran inteligencia y aporta al equipo energía, entusiasmo y una personalidad distintiva», y añadió: «Este nuevo contrato es una buena noticia para todos en el club. Creemos en Pedro y estoy ilusionado por seguir trabajando con él y ayudarle a lograr más éxitos en los próximos años».