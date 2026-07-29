Una estrella alemana ofrece sus servicios al Barcelona y Flick es la clave

La estrella alemana Leon Goretzka ofreció sus servicios al Barcelona durante las últimas horas, aprovechando su especial relación con su exentrenador Hans Flick, en un intento por asegurar su próximo destino tras la finalización de su contrato con el Bayern Múnich.

El periodista de confianza Matteo Moretto reveló en el programa "La Pizarra de Quintana" que el entorno del centrocampista alemán se puso en contacto directo con la dirección deportiva del club catalán y mostró una total apertura a sumarse al proyecto del Barcelona, especialmente tras la lesión de Frenkie de Jong, que sufrió una rotura del ligamento colateral interno de su rodilla derecha.

No es la primera vez que Goretzka pone su nombre sobre la mesa del Barcelona en los últimos meses, ya que busca un nuevo reto tras una larga trayectoria en el Allianz Arena, en la que disputó 48 partidos la temporada pasada, con un total de 2.349 minutos, durante los que contribuyó a que el Bayern conquistara todos los títulos nacionales y alcanzara las semifinales de la Liga de Campeones.

Goretzka confía mucho en la carta de Flick para resolver su situación, pues el jugador ya fue uno de los pilares fundamentales bajo el mando del técnico alemán en el Bayern Múnich entre 2019 y 2021, cuando disputó 64 partidos en los que marcó 15 goles y dio 18 asistencias, además de ser un elemento clave en el equipo que dominó Europa.

Y a pesar del atractivo de la operación al tratarse de un fichaje gratuito, la postura del Barcelona es clara hasta el momento. El director deportivo Deco no piensa actualmente en contratar a Goretzka, ni planea reforzar el centro del campo, ya que la dirección del club considera que esa posición está completamente cubierta y que hay suficiente profundidad en la plantilla para afrontar la larga ausencia de De Jong.

Es más, la lesión de la estrella neerlandesa no cambiará los planes del club respecto a Marc Casadó, ya que la dirección sigue creyendo que ha llegado el momento de encontrar una salida para el joven jugador, sin obligarlo a marcharse, pero trabajando en asegurarle un nuevo equipo.