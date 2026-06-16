Durante su visita a Madrid para promocionar su nueva película, el actor británico Tom Holland sugirió que el extremo del Barcelona Lamine Yamal podría interpretar al Hombre Araña en el campo de fútbol.

El intérprete, en la ciudad para presentar «Spider-Man: Brand New Day», se dejó llevar por el ambiente del Mundial 2026. La cuarta entrega de Marvel, dirigida por Destin Daniel Cretton, se estrenará el 31 de julio.

En una entrevista con DAZN en la fan zone de la selección española, le preguntaron quién podría ser Spider-Man en el fútbol y respondió al instante: «Lamine Yamal».

“Su velocidad, habilidad y agilidad para esquivar defensas lo convierten en el Spider-Man ideal”, añadió sonriendo.

El actor, de 29 años, admitió su admiración por la nueva generación del Barça, y se rumorea que ya ha grabado contenido promocional con los jugadores para la campaña mundial del filme.

Holland, aficionado al fútbol, añadió: «España es una potencia histórica y puede hacer un gran torneo».

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Tampoco se detuvo en Yamal: al mencionar a Julián Álvarez, el delantero argentino relacionado con el Barça y famoso por celebrar goles a lo Spiderman, mostró entusiasmo: «Siempre lo pongo en mi equipo ideal; sería un candidato excelente para ponerse el traje de superhéroe. Espero conocerlo en persona y le deseo mucha suerte en el Mundial».

La visita de Holland y Zendaya a Madrid, parte de la gira mundial de promoción, coincidió con el ambiente del Mundial, lo que permitió al actor británico unir cine y fútbol... en el lenguaje de los superhéroes.