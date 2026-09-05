Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, explicó la ausencia de Harry Kane y Michael Olise en el once titular durante el empate sin goles ante el Schalke, este sábado, en la segunda jornada de la Bundesliga.

Kompany afirmó, en declaraciones a la prensa tras el encuentro: "Fue simplemente una decisión racional. Regresaron muy, muy tarde de las vacaciones, y el partido ante el Osnabrück les consumió mucha energía".

Y continuó: "La prioridad era que estuvieran disponibles para ese partido (el del Osnabrück), porque era un enfrentamiento de la Copa de Alemania. Después tuve que tomar una decisión respecto al partido de hoy. Todavía no están listos de la forma adecuada para soportar una carga física completa. Fue una decisión racional".

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Sobre el resultado del encuentro, el técnico belga dijo: "Cada partido tiene su propia historia. Por desgracia, la historia de hoy fue que no logramos marcar. Esto no le resta mérito a la actuación del Schalke. Realmente lucharon con fuerza y cerraron bien los espacios".

Y añadió: "Por otro lado, la presión tras pérdida que ejercimos hoy fue excepcional, y no les permitimos generar ninguna ocasión. Además, creamos numerosas ocasiones claras ante una defensa muy replegada, así que también hay aspectos positivos".

Kompany prosiguió: "Al final, el resultado es el que es. En el Bayern Múnich, solo puedes estar contento si ganas".

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