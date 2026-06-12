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Una decisión excepcional del presidente de Ecuador con motivo del Mundial

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El entusiasmo de Ecuador por la clasificación para la Copa del Mundo de 2026 ha traspasado las fronteras del fútbol.

La Tri comparte el Grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Según el diario AS, el presidente Daniel Noboa anunció una medida excepcional para ese periodo. 

Gracias a ello, la cerveza costará 20 % menos del 11 de junio al 19 de julio, último día del torneo.

Noboa, vestido con la camiseta de la selección y micrófono en mano, lo anunció.

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El mandatario anunció: «Eliminaremos el Impuesto al Consumo Especial (ICE) sobre las bebidas para consumo moderado, incluida la cerveza, durante la Copa del Mundo. Así, el precio de la cerveza bajará más del 20 %».

La medida, pensada solo para este evento, fue recibida con aplausos.

Y añadió: «Cada uno de vosotros podrá disfrutar del Mundial de la mejor manera posible, con la excepcional selección que tenemos, que llegará muy lejos en el torneo».

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