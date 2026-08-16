El Barcelona ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Manchester City para el fichaje del centrocampista español Rodri, en una operación que se acerca a definir el futuro del ganador del Balón de Oro de 2024.

El Barcelona comenzó a estudiar la posibilidad de fichar a Rodri, de 30 años, después de que el jugador mostrara su disposición a trasladarse al Camp Nou, en un momento en el que el Real Madrid también estudiaba la posibilidad de incorporarlo.

Se espera que las condiciones personales no representen un obstáculo para cerrar la operación, ya que el Barcelona ofreció a Rodri un contrato por cuatro años, mientras que el internacional español prefiere fichar por el club catalán antes que las otras opciones que tiene sobre la mesa.

El Barcelona había presentado el 7 de agosto una oferta inicial de cerca de 45 millones de euros, además de incentivos, después de recibir señales de que el Manchester City deseaba obtener alrededor de 80 millones de euros para aprobar la salida del jugador.

El diario británico "The Athletic" señaló: "El Manchester City recibirá una cantidad inicial de 60 millones de euros, junto con incentivos y bonificaciones adicionales que podrían elevar el valor total de la operación a más de 76,5 millones de euros, pese a que el jugador entra en los últimos meses de su contrato con el club inglés".

Rodri entró en el último año de su contrato con el Manchester City y no ha mostrado interés en prolongar su vinculación con el club, lo que ha llevado a la dirección del equipo inglés a estudiar la posibilidad de sacar rédito económico de su salida durante el actual periodo de fichajes.

En caso de completarse su traspaso al Barcelona, Rodri regresaría a LaLiga tras una exitosa etapa en el Manchester City, para sumarse a un buen número de sus compañeros de la selección española en las filas del conjunto catalán.

Rodri encontraría en el Barcelona a siete jugadores de la plantilla de la selección española campeona del Mundial 2026: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri y Lamine Yamal.

Rodri había desempeñado un papel destacado con la selección española a lo largo de su trayectoria en el Mundial, y recibió el premio al mejor jugador del torneo, confirmando su condición de uno de los centrocampistas más destacados del mundo.

El movimiento del Barcelona para incorporar a Rodri se produce en un contexto en el que el equipo no podrá contar durante mucho tiempo con los servicios del neerlandés Frenkie de Jong, tras sufrir una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

El entrenador Hansi Flick espera que la llegada de Rodri aporte al centro del campo del Barcelona mayor fortaleza y equilibrio, dadas las capacidades del jugador español para la construcción del juego, la recuperación de balones y el control del ritmo de los partidos.

El Manchester City se prepara para la etapa post-Rodri

Por su parte, el Manchester City ya ha comenzado a reforzar su centro del campo, después de incorporar el pasado mes de julio al inglés Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, en una operación por valor de 116 millones de libras esterlinas.

El club inglés también busca fichar al marroquí Ayoub Bouaddi, jugador del Lille de 18 años, que llamó la atención por su rendimiento durante el Mundial.

Rodri se incorporó al Manchester City procedente del Atlético de Madrid en 2019, y a lo largo de su etapa en el club logró conquistar cuatro títulos de la Premier League, dos de la FA Cup y tres de la Copa de la Liga, además de la Liga de Campeones.

Rodri fue el autor del gol que dio al Manchester City el título de la Liga de Campeones en 2023, tras marcar el tanto de la victoria ante el Inter de Milán en la final. El jugador disputó 298 partidos con la camiseta del Manchester City, en los que marcó 28 goles y dio 32 asistencias, antes de que su trayectoria con el club inglés se acerque a su fin, con su inminente vestidura de la camiseta del Barcelona.