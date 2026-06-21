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Una ausencia notable... Bélgica pierde a su estrella ante Irán

Belgium vs Irán
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Irán
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J. Doku
Bélgica
Irán

Se confirmó la ausencia de una estrella de Bélgica para el partido de esta tarde contra Irán, correspondiente a la segunda jornada del Mundial.

Bélgica busca su primera victoria en el Mundial 2026 tras empatar 1-1 con Egipto, mientras que Irán igualó 2-2 ante Nueva Zelanda.

La cuenta de la selección belga en X confirmó que Jérémie Doku se pierde el encuentro por enfermedad.

Doku es pieza clave para el seleccionador Rudi García, más allá de la polémica que rodea al jugador del Manchester City.

Doku ya había explicado, en declaraciones a Reuters, que no quería perderse el nacimiento de su primer hijo, previsto para la segunda semana del mes que viene.

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Y añadió: «Sé que la Federación Belga apoya a sus jugadores y comprende sus circunstancias. Ya veremos qué podemos hacer».

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