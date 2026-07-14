Un único obstáculo amenaza el sueño de Maresca

El Manchester City sigue activo en el mercado de fichajes y busca reforzar el lateral derecho, prioridad del entrenador italiano Enzo Maresca para la nueva temporada.

No obstante, el alto coste de la operación podría obligar al club a buscar alternativas.

El fichaje de un lateral derecho especializado es prioritario en el primer mercado que Maresca dirige en el Etihad.

Busca un defensa que construya juego, suba al ataque y se adapte a varios sistemas tácticos, sin romper el ritmo del equipo.

Fichar a un jugador que ya haya trabajado con él reduciría el periodo de adaptación.

Según «CaughtOffside», el City quiere al francés Malo Gusto, lateral del Chelsea, porque el jugador ve con buenos ojos recalar en el club.

El City baraja ofrecer unos 45 millones de euros, mientras que el Chelsea pide cerca de 75 millones de libras.

La gran diferencia entre las valoraciones de ambos clubes sigue siendo el principal obstáculo para cerrar el traspaso, ya que, según los informes, el Manchester City no tiene intención de satisfacer las exigencias económicas actuales del Chelsea, a pesar de que se espera que las negociaciones continúen tras la finalización del Mundial.

El Chelsea no descarta vender, pero solo negociará si recibe la cifra que exige.

El hecho de que Justo ya conozca las ideas tácticas de Maresca —jugó 72 partidos con él en el Chelsea, con dos goles y seis asistencias— agilizaría su adaptación al sistema del City.

El Chelsea se mantiene firme en su postura

El Chelsea negocia desde una posición de fuerza: Justo tiene contrato a largo plazo y el club no quiere reforzar a un rival directo por menos de lo que considera justo.

Su polivalencia defensiva y su experiencia en la Premier League elevan su valor de mercado frente a fichajes extranjeros no contrastados.

El City valora su potencial, pero considera excesivas las pretensiones económicas del Chelsea y podría buscar alternativas.

Si el Chelsea no cede, el City baraja alternativas como Tino Livramento (Newcastle), Jafiero Reid (Feyenoord) y Martim Fernandes (Oporto).

Aunque Justo es la opción táctica ideal para Maresca, pagar 75 millones de libras por un lateral derecho parece un riesgo financiero elevado, pese a la necesidad del City de reforzar esa posición.

La postura del Chelsea es comprensible: no quiere reforzar a un rival directo. El desenlace dependerá de si alguna de las partes cede en los próximos días.