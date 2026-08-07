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Un último paso separa a Luca Zidane de un club madrileño

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L. Zidane
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Segunda Division
España
Argelia

El Leganés se acerca al fichaje del guardameta argelino Luca Zidane, procedente de las filas del Granada. 

Luca Zidane tiene 28 años y su contrato con el Granada se extiende hasta el verano de 2027.

El diario As informó, citando a fuentes cercanas al Leganés, que el acuerdo ya está cerrado entre todas las partes y solo queda la firma, que podría oficializarse hoy viernes.

Todos los indicios apuntan a que la operación se realizará en forma de traspaso, a cambio de una cantidad económica reducida, con pagos adicionales vinculados al rendimiento del portero.

Con la llegada de Luca Zidane, el Leganés completará su plantilla de 25 jugadores en el primer equipo, lo que eleva al máximo la urgencia por resolver el asunto de la portería.

Como ya informó As en anteriores reportajes, el caso del guardameta Juan Soriano se ha ido complicando con el tiempo hasta llegar a su situación actual.

El club comunicó a Soriano hace algún tiempo que no deseaba su continuidad, pero, en lugar de facilitar las condiciones de su salida, empezó a exigir una compensación económica a cambio de la marcha del portero.

Luca Zidane disputó 27 partidos con el Granada la temporada pasada, en todos ellos como titular, y encajó 33 goles.

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